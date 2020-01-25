湖北武漢肺炎疫情擴大後，任何風吹草動都可能引起民眾驚慌。今日陸媒傳出第廣州黃埔區城管局副局長染病，雖然官位不高，但因其工作關係常到處視察並參加各種活動，因此引發廣州市民驚惶。這也是大陸第2位地方官員確診感染武漢肺炎。

據《東網》引述陸媒指出，廣州市黃埔區城管局副局長尹維新，昨日被確診感染新型冠狀肺炎病毒，目前已被隔離治療。據報他出現症狀期間，曾到訪黃埔區花市視察，令當地市民人心惶惶。

報導引述黃埔區城管局通報指出，尹維新是被來訪的岳母感染，當晚其岳母被送到南方醫院隔離，翌日確診。本周五，尹維新一家3口亦確診感染病毒，獲安排到廣州市第八醫院隔離觀察。而在周一（20日）當天上午，尹維新還曾前往黃埔體育中心，檢查黃埔區花市，期間並無戴口罩，並多次與攤販交談。

報導說，尹維新離開花市後，中午在凱達樓飯堂就餐，下午參加波羅誕籌備會議；翌日上午則前往知識城參加諾誠健華封頂儀式，中午在區行政中心就餐，下午在會議中心黃埔廳參加視頻會。

黃埔區城管局對外呼籲，曾在周一、二與尹維新有近距離接觸的同事盡快通報相關情況。該局又稱，已將相關情況上報區衞健局，並組織專業消毒隊進行消毒，安排與尹有密切接觸的同事在家隔離觀察等。

(中時電子報)