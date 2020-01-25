大年初一很多人到寺廟走春拜拜，台北市大同區保安宮人潮中有不少民眾都戴上口罩。而隨著「2019新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情加溫，逐日累計人數確診病例、死亡人數持續增加的擴散程度來看，從大陸返鄉回台與親友的人際關係開始出現「異樣氣氛」，恐怕暫時也無解。

今年春節期間從大陸各地方返鄉團圓的國人，除了和家人聚會之外，也開始和好友同學相約聚餐敘舊。就有一名從上海搭機回台北和家人吃年夜飯的J小姐，在群組中提到，因為家裏頭有兄弟姊妹的小孩，她的母親就說「給妳的碗筷都會另外一副」，讓她嘆氣地說「唉，沒辦法，只好趁著去ATM多曬太陽殺菌，當然也會戴口罩適應。」

另一名M小姐則說她前幾天已和來自上海回台的閨蜜吃飯，「好友如果有不舒服一定不會出來碰面，相信朋友會保護我們的。」還有準備過幾天和從廈門、深圳、香港返鄉台商聚會的民眾說，「飯局都是早約好的，臨時說取消難啟齒，只好硬著頭皮出席，會儘量找通風良好的地方聚會」。

(中時電子報)