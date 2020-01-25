隨著武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，23日武漢市防疫指揮部決定參照當年SARS期間花7天建成的「小湯山醫院」，在6天內興建一所武漢肺炎的專門醫院，定名為「火神山醫院」。但考量到「火神山醫院」床位有限，因此25日下午，武漢市防疫指揮部決定要在2月5日前於「火神山」旁再建一所「雷神山醫院」。

據陸媒報導指出，武漢市計劃在6天內蓋出一間收治武漢肺炎的專門醫院。消息傳出後，武漢市新冠肺炎防控指揮部表示，為了加強對武漢肺炎患者的救治，將在武漢市蔡甸區建設面積達2.5萬平方公尺的專門醫院，可容納1000張床位，將在2月1日完工，2月3日投入使用。

挖土機通宵趕工，為了達成6天蓋出醫院的目標。（圖／翻攝自新華網）

中國建築第三工程局（中建三局）的工作人員透露，23日晚上就展開動作，調集上百台挖土機、推土機等施工機械抵達工地，通宵進行場平、回填等施工。主體的施工則從25日開始，整個施工期間，項目部將按照2班到的方式日夜不停施工，高峰期將有1500名建設者和280台套施工機械設備同時進行，各單位目前已調集2000名人員組成的後備隊伍，可根據現場需求隨時投入奮戰。

但似乎是考量到「火神山醫院」的1000個床位不夠用，武漢市防疫指揮部決定在2月5日前於「火神山醫院」旁邊，再建造一所「雷神山醫院」，可再新增1300張床位應急。

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(中時電子報)