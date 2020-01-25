楊丞琳昨陪婆婆等李榮浩下班。（圖／翻攝自rainie77 IG）

楊丞琳發文。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

35歲楊丞琳和34歲李榮浩交往5年，去年9月戀情開花結果領證結婚，今年農曆新年是楊丞琳升格人妻的第一個新年，也是她第一次不在台北過節，今(25日)下午她發文分享心情，知道母親會擔心她，她孝順說：「希望她知道，我被照顧得很好，不用擔心」。

楊丞琳昨在IG限時動態分享人妻新婚日記，透露自己「一邊陪婆婆包餃子，一邊看李先生的春晚，一邊等他下班回家」，相當溫暖幸福。由於武漢肺炎，她稍早在微博寫下：「這個新春期間坦白說，很不平靜，但也讓人們體會到身體健康、平安是福的真諦。如果此刻你/妳能跟家人們團聚，真的要好好珍惜，因為這個世界不知道何時還會再給我們一波強大的考驗！」

楊丞琳同時也對前線醫療人員致上敬意，並表示：「今年是我第一次離開母親、離開台北過年。坦白說，沒有什麼很大的改變，只是內心會一直擔心，兩個女兒都嫁人的母親，會不會很寂寞？有沒有吃飽、睡好？當然也希望她知道，我被照顧的很好，不用擔心。」

見此，粉絲回應：「不說我都忘了你已經嫁人了」、「姐姐太溫柔了吧愛你麼麼噠」、「當李太太的第一年」、「楊小姐要照顧好自己哦」。

(中時電子報)