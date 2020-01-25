武漢將另建雷神山醫院 再增床位1300張 20:572020/01/25 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢「火神山」醫院正在整地，準備搭建組合屋作為病房，收治新型冠狀病毒肺炎患者。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《人民日報》報導，今天（25日）下午3點半，武漢市防疫指揮部舉行調度會，決定在武漢蔡甸火神山醫院之外，半個月之內再建一所「小湯山醫院」——武漢雷神山醫院，新增床位1300張。 為救治新型肺炎患者、解決現有醫療資源不足問題，武漢23日提出計畫，參照北京小湯山醫院模式建設「火神山醫院」，設計病床數為700個至1000個，預計2月3日啟用。 不過，這樣的床位數量顯然不敷所需，武漢市防疫指揮部25日決定，再蓋一座「雷神山醫院」，新增床位1300張。 (中時 ) #醫院 #神山 #武漢 #武漢市 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 正值流感高峰 醫療體系拉警報 04:102020/01/21 兩岸要聞 武漢肺炎再增1死 15名醫護確診感染 05:592020/01/21 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 18:002020/01/21 兩岸 義大醫院整形外科歲末忘年會 募款120萬扶助六龜育幼院 19:562020/01/22 社會 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 2020武漢風暴》武漢封城糧食恐短缺 居民籲各界協助 21:282020/01/23 國際 兩岸熱門新聞 武漢肺炎「超級傳播者」轉移4次病房 傳染14名醫護人員 - 兩岸 武漢肺炎疫情嚴峻 北京26日起對外省際道路停運 - 時政 2020武漢風暴》廣州官員四處視察感染肺炎 市民人心惶惶 - 兩岸 2020武漢風暴》不斷更新／香港新增三例！武漢肺炎全球疫情慘重 - 時政 2020武漢風暴》更恐怖在後頭！專家驚爆下月初恐25萬人中鏢 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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