據《人民日報》報導，今天（25日）下午3點半，武漢市防疫指揮部舉行調度會，決定在武漢蔡甸火神山醫院之外，半個月之內再建一所「小湯山醫院」——武漢雷神山醫院，新增床位1300張。

為救治新型肺炎患者、解決現有醫療資源不足問題，武漢23日提出計畫，參照北京小湯山醫院模式建設「火神山醫院」，設計病床數為700個至1000個，預計2月3日啟用。

不過，這樣的床位數量顯然不敷所需，武漢市防疫指揮部25日決定，再蓋一座「雷神山醫院」，新增床位1300張。

(中時 )