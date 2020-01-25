明天是初二，預計會有不少回娘家車潮及出遊民眾，但氣象局提醒，明天起全台將轉為濕冷天氣，晚間最低溫將降至14度，但若是在高山上度過春節的民眾，則可期待在未來3天內降下瑞雪。

氣象預報員劉沛滕表示，由於鋒面通過明天全台都轉為濕冷天氣，雨勢不僅從北台灣擴及全台，西半部尤其是南部地區下大雨的機率更高，白天高溫也會比今天降2至5度，夜間更會明顯感到寒意。

劉沛滕說，明入夜後會越來越冷，中部以北低溫14～16度，其他地區則是17～20度，而這波冷氣團挾帶水氣預計影響至初四，屆時不僅北部將出現11度左右低溫，部份地區甚至可達10度以下，初五則將轉為乾冷空氣。

每年都有不少民眾選擇在高山上過年，劉沛滕指出，未來3天3000公尺以上高山如玉山、雪山、合歡山等，只要氣溫夠低、水氣充足就有機會降雪，外島金門、馬祖這3天的最低溫則為9～12度，民眾闔家團圓之虞也需注意保暖。

(中時 )