日本共同社報導說，在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情擴散的情況下，中國大陸25日迎來了春節。日本國內的中華街為了讓遊客放心享受節日活動，正在徹底進行殺菌和戴口罩等衛生管理。

橫濱市的橫濱中華街有200多家中餐館等，由店舖等組成的橫濱中華街發展會合作社在官網上刊登文章，強調徹底採取傳染病對策，包括用酒精殺菌清潔、洗手及漱口等。呼籲遊客前來。

25日凌晨零點的春節倒數計時活動中，鞭炮聲響起，舞獅熱鬧登場，大量遊客聚集。橫濱市戶塚區公司職員竹內敏浩（55歲）稱，「目前對於肺炎並不擔心，希望感染不要進一步蔓延」

共同社報導說，神戶市的中華街南京町也從24日起舉行為期3天的活動，遊客觀看了太極拳表演和民族舞蹈。

雖然已採取萬全對策，活動以日本遊客為主展現熱鬧景象，但經營小吃攤的大町香世（41歲）在社交網站（SNS）上看到了「不去南京町」的評論，表情嚴肅地表示「我想存在形象受損，店舖方面能做的只有酒精消毒和戴口罩，毫無辦法」。

長崎市裝飾中國燈籠的冬季傳統活動「長崎燈籠節」24日開幕。執行委員會預計到2月9日為止的活動期間將有100萬人來訪。

活動會場內放置了5處消毒用酒精，並張貼呼籲洗手的海報等，提醒注意。

(中時 )