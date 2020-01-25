詹詠然、詹皓晴昨天已打進女雙項目16強，今（25）日是大年初一續傳佳音，姊妹倆分別與外國男選手搭檔角逐混雙賽，且都旗開得勝，晉級第2輪16強。

大年初一報佳音，詹詠然（左）混雙首輪告捷。（詹媽劉雪貞提供／廖德修台北傳真）

詹詠然與克羅埃西亞的多迪格合作，名列大會第6種子，首輪對上從會外賽晉級的地主組合小羅迪歐諾娃／哈里斯。盤數雖是直落二詹／多組合獲勝，但比數7-6（2）、7-5卻也不輕鬆。

首盤打到搶7，詹／多組合才以7-2獲勝，次盤雙方拉鋸到5-5，詹／多組合一鼓作氣連下兩局，終於以7-5再拿一盤，盤數直落二過關，晉級第2輪16強。

詹詠然（左）與混雙搭檔多迪格（右）。（詹媽劉雪貞提供／廖德修台北傳真）

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