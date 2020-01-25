武漢疫情超乎想像？陸護理師自拍片瘋傳：已有9萬人感染 (影音取自YouTube/CRAB蟹)

大陸武漢肺炎疫情擴散，僅剩西藏尚未傳出確診病例，大陸國家主席習近平更是破天荒在大年初一召開防疫會議並親自主持，下達指示。而昨天(24日)一段武漢護理師自拍片更瘋傳網路，影片中護理師表示自己人在武漢漢口疫區，更透露感染人數已高達9萬人次，引發熱議。

透過影片可以得知，該名護理師全副武裝，開頭先說出自己名字，並表明自己在武漢漢口。她說「我向大家回報一下，目前我們整個湖北甚至全國的疫情情況，現在已經有9萬多人次了」。她呼籲大家不要出門，也不要聚餐，春節年年有，往後隨時可以再聚。

該護理師說，現在醫療物資包括一次性的口罩、手套等都相當緊繃，且醫護人員凡是從臨床下來者，都要重新站到第一線，錄下這個影片就是為了引起大家警覺，她再次呼籲大家不要出門、聚會，不然自己在前方拼命就沒意義了，希望大家能夠理解。

該護理師更說，新型冠狀病毒已經發生第二代變異，相當致命，感染已經不是一個人傳一個人，而是一個人感染，身邊14個人就會被傳染，具爆發性質，呼籲民眾千萬小心。

影片曝光後，由於護理師表示感染人數已高達9萬人次，引起極大討論，不少網友紛紛打氣「您辛苦了」、「跟醫護人員致敬」，但也有自稱武漢的居民質疑影片真實性，表示武漢當地醫護並沒有黃色醫療服。

(中時電子報)