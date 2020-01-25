據《新華社》新華視點微博報導，北京市交通部門相關人士25日向記者證實，根據北京市疫情防控工作統一要求，自26日起北京市道路省際客運全部停運，恢復時間未定。

至於航空、高鐵及普通鐵路是否比照辦理，目前還沒有相關消息。

今天下午從微博上多次傳出「北京封城」的消息，但北京衛健委的官方微博@首都健康於下午15:10鄭重闢謠。但相關訊息仍在微博上流傳，晚間一則題為「為防控新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，北京市省際道路客運全部採取停運措施」的消息再次傳開，經《新華社》向北京市交通委員會等有關單位查證後證實，停運的是北京對外的省際道路，但北京市區內的各項公共運輸仍正常營運。

北京的措施仍被不少網友視為「封城」的前兆，北京市內多個長途客運站也證實此一消息後， 大型客運公司的跨省機場巴士路線均已停駛，但北京市內的路線仍正常行駛。

(中時電子報)