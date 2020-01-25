大年初一北台灣國一、國三路段塞爆，但交通部高速公路局表示，明天初二才是重大考驗，預估壅塞路段車潮會提早湧現，呼籲用路人提早改道，或盡量利用0～5時的免費用路時段避開車潮。

高速公路局科長莊國欽表示，今天國一南下楊梅～新竹，國三土城～關西從上午8點車潮就開始湧現，直到傍晚5點壅塞路段才有所緩解，國道五號則是在上午8點高乘載管制前車多壅擠，管制後雖有所舒緩，但中午12點管制結束後，又一路壅塞到傍晚5點，時速約在40～60公里左右。

莊國欽說，預估明天會是返鄉車潮最多的一天，今天國一楊梅～新竹、國三土城～關西的車潮預計會提前1～2小時湧現，國道五號預計上午6點就會湧現南下車潮，恐得等到下午1點才會緩解。

莊國欽指出，台61線新豐～台南路段已通車，建議民眾可多加利用避開車潮，並謹記短途走國一、長途走國三的原則分流。另外春節連假7天，高速公路0至5時都免收費，歡迎民眾多加利用，而明天平鎮系統、埔鹽系統的南下匝道也將持續封閉，提醒用路人多加注意。

(中時 )