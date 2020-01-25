人心隔肚皮，北部地區1名曾赴美交換學生求學的台籍生，感念美國家庭女學生熱情接待；反餽邀對方來台遊學，未料卻是變身狼人，不但計誘猥褻，還強壓女子張嘴讓他吞吐刺探「深喉嚨」，被害人乘隙逃離報警，將渣男繩之以法。

據了解，這名男子在美求學時，接受寄住家庭的年齡相仿女兒熱情招待，課餘經常帶他到處旅遊，介紹好吃的東西，因此感情相當好，男子返台後，兩人還持續有在聯絡。

男子就是藉著這份熱情回饋，邀約這名美籍女子來台遊學，去年當女主角帶著這名彬彬有禮的台男好感，以及對台灣美食的臍帶來到台灣，兩人相約在台北車站終於見面。

不料，被告以忘記帶錢為藉口，要女子先到他家參觀，並拿錢包在外出，初到台灣的被害女子因為對男子信任，就跟著到住處，但是當進屋後，被告一把摟住女孩，接著在女子驚慌拒絕下，強行脫去對方衣褲，用手指撫弄私處由不滿足，還壓著女子強迫張開嘴，讓他逞「口爆」。

被害人事後驚嚇逃離，在路人協助下報警，淚訴千里迢迢自美來台遭性侵，身心受創極為嚴重，檢方調查被告罪證明確，依強制性交罪嫌起訴。

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(中時電子報)