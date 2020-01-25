今天是農曆正月初一，中共中央政治局常務委員會召開會議，專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作彙報，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。會議強調，要及時向世界衛生組織有關國家和地區組織及港澳台地區通報疫情資訊。

據了解，中央政治局在大年初一召開會議，這還是頭一回。

會議決定，黨中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作。黨中央向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。

習近平指出，面對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢，必須加強黨中央集中統一領導，各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和緊迫性，加強統一領導、統一指揮，堅定不移把黨中央各項決策部署落到實處，貫徹落實情況要及時向黨中央報告。

習近平指出，各級黨政領導幹部特別是主要領導幹部要堅守崗位、靠前指揮，在防控疫情鬥爭中經受考驗，深入防控疫情第一線，及時發聲指導，及時掌握疫情，及時採取行動，做到守土有責、守土盡責。要加強聯防聯控工作，加強有關藥品和物資供給保障工作，加強醫護人員安全防護工作，加強市場供給保障工作，加強輿論引導工作，加強社會力量組織動員，維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

會議強調，要全力以赴救治感染患者。要按照「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」的原則，將重症病例集中到綜合力量強的定點醫療機構進行救治，及時收治所有確診病人。要儘快充實醫療救治隊伍力量，把地方和軍隊醫療資源統籌起來，合理使用，形成合力。要不斷完善診療方案，堅持中西醫結合，儘快明確診療程式、有效治療藥物、重症病人的搶救措施。要加強患者醫療救治費用保障，確保患者得到及時救治，決不能因費用問題耽誤患者救治。要關心和保護好廣大醫療衛生人員，做好防護設備配置、防護措施落實。

會議指出，要依法科學有序防控。要做好疫情監測、排查、預警等工作，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要加大對重點場所特別是農貿市場、集貿市場、超市的禽類、野生動物等交易的監管和衛生學處置力度，加強源頭防控。對車站、機場、碼頭等重點場所，以及汽車、火車、飛機等密閉交通工具，採取通風、消毒、體溫監測等必要措施，一旦發現疑似病例就地留觀。要及早研判疫情傳播擴散風險，加強溯源和病原學檢測分析，加快治療藥品和疫苗研發，提高疫情防控的科學性和有效性。

會議強調，要及時準確、公開透明發佈疫情，回應境內外關切。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心。要及時向世界衛生組織有關國家和地區組織及港澳臺地區通報疫情資訊，加強合作、全力應對，共同維護地區和全球衛生安全。

(中時 )