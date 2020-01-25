防備新型冠狀病毒 林智堅坐鎮疫情指揮中心 21:432020/01/25 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市長林智堅25日赴病原流行疫情指揮中心慰勉留守同仁。(新竹市政府提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對武漢新型冠狀病毒疫情，新竹市長林智堅25日親自坐鎮生物病原流行疫情指揮中心，了解相關防疫整備情形。林智堅也慰勉留守同仁犧牲年節假期，為防疫把關貢獻心力。 林智堅參加新竹市生物病原流行疫情指揮中心會議時，對目前新竹市各單位已備妥口罩儲備量24萬6000個、防護衣3988件、流感抗病毒藥劑10萬7000顆，表示仍不能掉以輕心，指示衛生局、消防局、民政處必須通力合作，降低疫情帶來的衝擊。 (中時 ) #疫情 #林智 #指揮 #指揮中心 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 強化防疫調度 疾管署設指揮中心 04:092020/01/21 焦點新聞 成立疫情中心監控武漢肺炎 蘇貞昌提醒勿散播謠言 12:312020/01/21 政治 武漢肺炎疫情升溫 疾管署：目前無確診個案 15:322020/01/21 生活 林智堅化身志工 為長輩送餐 04:102020/01/22 地方新聞 因應武漢肺炎 苗栗成立疫情指揮中心 14:222020/01/22 生活 不用搶！指揮中心：每周將釋百萬口罩給超商 14:372020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 2020武漢風暴》防疫升級 中港澳入境需填健康聲明 19:522020/01/23 生活 因應武漢肺炎 宜縣成立指揮中心 14:452020/01/24 生活 武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 15:132020/01/24 生活 生活熱門新聞 台商染武漢肺炎重罰30萬 害舞小姐疑中鏢被隔離 - 生活 好市多喪屍過境 這商品遭慘烈摧殘 - 生活 武漢疫情超乎想像？陸護理師自拍片瘋傳：有9萬人次感染 - 生活 外送員硬起來？一張圖曝熊貓慘況...網怨：等一小時被取消 - 生活 國道增10電眼 違規最高罰6千 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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