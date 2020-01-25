針對武漢新型冠狀病毒疫情，新竹市長林智堅25日親自坐鎮生物病原流行疫情指揮中心，了解相關防疫整備情形。林智堅也慰勉留守同仁犧牲年節假期，為防疫把關貢獻心力。

林智堅參加新竹市生物病原流行疫情指揮中心會議時，對目前新竹市各單位已備妥口罩儲備量24萬6000個、防護衣3988件、流感抗病毒藥劑10萬7000顆，表示仍不能掉以輕心，指示衛生局、消防局、民政處必須通力合作，降低疫情帶來的衝擊。

(中時 )