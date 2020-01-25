舒淇難得曬出馮德倫私照。（圖／翻攝自sqwhat IG）

在 Instagram 查看這則貼文 落🌹 晚安囉😁😁😁 SQ（@sqwhat）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 4:59 張貼

金馬影后舒淇2016年和馮德倫閃婚，兩人當時表示不會宴客，「我們決定互相糾纏一輩子」，帥氣結婚宣言閃瞎眾人。今(25日)稍早，舒淇難得分享馮德倫的照片，疑帶老公回娘家，網友發現馮德倫身上穿的是貓咪的T恤，和愛貓又有童心的舒淇呼應曬恩愛，網友也讚兩人越來越像。

舒淇與馮德倫情牽20年、交往4年，4年前兩人在布拉格拍片，抽空拍了婚紗照宣布結婚，還強調：「什麼都可以錯，但是別錯過愛你的他&她」。婚後兩人一度傳出婚變，舒淇便以愛貓的口吻回應自己暱稱根本不是報導中所說的「KiKi」，打臉假傳聞。

而舒淇婚後很少公開放閃，今傍晚罕見分享了馮德倫私照，可見他戴著口罩在飛機上熟睡，舒淇寫下：「落，晚安囉」，網友回應：「哇哇，姊夫好帥」、「有戴口罩，大家都要健康」、「女神是回娘家嗎？歡迎回家」、「馮哥這T也太可愛，跟老婆一樣cute」。

(中時電子報)