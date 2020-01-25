香港特區行政長官林鄭月娥25日宣佈，香港對新型冠狀病毒感染疫情的應變級別由「嚴重」提升為最高的「緊急」，並將採取一系列措施加強疫情防控，包括暫停所有來往武漢的航班和高鐵，推遲春節後中小學和幼稚園開學時間等。

《新華社》報導，林鄭月娥當天與特區政府多部門高層官員及醫學專家舉行會議後召開記者會，宣佈加強疫情防控的六方面策略和一系列措施。策略之一是提升防疫機制，將應變級別提升至最高級，由特區行政長官主持跨部門督導委員會暨指揮中心，設立4個工作小組，分別負責疫情防控、應變行動、公眾參與和抗疫傳訊，同時委任公共衛生和傳染病學專家組成顧問團，直接向行政長官提供建議。

管控疫情傳入方面，香港將暫停所有來往武漢的航班和高鐵，暫時未設恢復時限；擴大內地來港人士健康申報制度至所有口岸，包括所有碼頭和陸路口岸；加強入境人士體溫監測，並研究落實離境人士體溫監測；更新特區政府旅行健康建議，呼籲市民切勿前往湖北省；暫停所有由特區政府主辦的內地交流活動。

降低社區傳播風險方面，香港將取消近期的大型活動，包括元宵晚會、渣打馬拉松、特區政府新春酒會等；延遲春節假期後中小學、幼稚園和特殊學校的開學時間至2月17日；加強大專院校、社會福利設施以及菜市場、圖書館、遊樂場等公眾設施的防疫措施。

市民個人衛生方面，特區政府衛生署持續向公眾提供指引，並已與口罩供應商聯繫，將於短期內確保香港市民口罩供應。

此外，衛生署、醫院管理局等將加強抗疫設施和服務，特區政府將為各部門機構提供所需額外資源。

據衛生署衛生防護中心統計，香港目前共發現5例新型冠狀病毒感染確診個案，呈報至衛生防護中心的疑似個案數量則超過300例。

(中時電子報)