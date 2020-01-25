農曆春節是許多家庭團聚、親友聚會的時刻，但除了享受團圓的喜氣之外，還有許多「眉角」要注意，尤其是聊到「錢」的時候。在和親友互相報備近況時，若出了社會不免分享目前職位、有沒有升職等等，就有網友正在思索，到底要不要老實和親友說年薪或是年終拿多少。

原PO在PTT上表示「年收很高要跟身邊的人說嗎」？他認為今年年終領到一筆不錯的獎金，但不敢跟周遭親友透露，怕有人眼紅。尤其是當朋友跟他說年終才領到一個月時，都不敢跟他講真實數字，只敢跟他說「比他高一點點」。

對於收入是否要一五一十地透露給親友，網友卻是一面倒地狂勸「最好不要」！許多人都認為最好保持低調，不要說比較好，「不會惹來一些不必要的爭」，但是網友也指出，其實親友若知道你的職位，年薪也就新知肚明了，沒必要特別說。

不過也有網友認為「看要對誰說」，如果親友年收入也高，根本不會有眼紅的問題。但如果是朋友的話，網友直言「會眼紅的不是真朋友」，若是交情很好的朋友，通常會互相知道彼此年收入，就算差異很大也會太在意。

不過絕大部分的人認為，與其考慮這麼多，不說絕對是上上之策。「別說，比你高的人覺得你這沒什麼，比你少的人覺得你憑什麼」。

PO文網友認為今年年終領到一筆不錯的獎金，但不敢跟周遭親友透露，怕有人眼紅。（摘自PTT:Womentalk）

(中時電子報)