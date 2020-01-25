今日1月25日大樂透頭獎金額2.43億元在台東縣台東市豐田里中興路四段666號1樓的鑫富發彩券行開出，由一人獨得。

大樂透下期（1/26）預估銷售3億元，頭獎金額為保證1億元。

1月25日大樂透春節大紅包9中6開出情形：本期(1月25日)開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。活動首期(1月23日)至本期累計開出91組，未達360組，1月26日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。

(中時電子報)