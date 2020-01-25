根據大陸中國旅行社協會官方發佈的消息稱，即日起全大陸旅行社及線上旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票＋酒店」產品。已出行的旅遊團隊，可按合同約定繼續完成行程。27日以後，包括出境團隊在內的所有團隊遊業務和機加酒服務將全部暫停。

據《央視新聞》報導，按照文旅部統一要求，國內旅遊團隊業務和機加酒服務已於本月24日起停止，還在行程上的旅遊團隊要密切關注遊客身體狀況，做好健康防護，同時要妥善處理旅遊合同糾紛。

報導說，對於部分出境團隊，在保證安全的情況下27日之前還可以繼續出行，但27日之後包括出境團隊在內的所有團隊遊業務和機加酒服務將全部暫停。遊客和旅行社可根據合同和相關法律協商解決後續問題。

繼北京宣佈26日起所有進出北京省際客運全部停運後，北京文化旅遊局也跟進，宣佈27日起暫停所有旅遊團隊業務和機加酒服務。

根據北京市衛生健康委發布的通告，北京市新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診病例已達41例。隨疫情日趨嚴峻，北京25日升高防疫工作，宣佈26日起所有進出北京的省際客運及省際旅遊包車全部停運。北京長途客運站都已經收到此一通知，但市內公共交通仍維持營運，恢復運營日期須等待交通部門通知。

《北京青年報》也引述北京市文旅局相關人士報導，按照大陸文旅部統一要求，大陸國內旅遊團隊業務和機加酒服務已於本月24日起停止，對於部分出境團隊，在保證安全的情況下27日之前還可以繼續出團，但27日之後包括出境團隊在內的所有團隊遊業務和機加酒服務將全部暫停。遊客和旅行社可根據合同和相關法律協商解決後續問題。

(中時電子報)