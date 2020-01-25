台灣彩券最新開獎結果出爐，大年初一(1/25)大樂透開出金鼠年的第一個億元頭獎，2.43億元頭獎獎落台東縣台東市，中獎彩券由「鑫富發彩券行」售出。這也是第四屆以來台東縣開出的第二個億元頭獎。

台東縣前一次開出的億元頭獎為107年2月2日開獎的大樂透，一注獨得1.02億元，但直至兌獎截止日均無人出面兌領，1.02億元獎金全數回歸國庫。因此台彩特別呼籲台東的鄉親，一定要記得在兌獎截止日前兌領獎金，不要再與大獎擦身而過了。

今日1月25日大樂透頭獎金額2.43億元在台東縣台東市豐田里中興路四段666號1樓的鑫富發彩券行開出，由一人獨得。

大樂透下期（1/26）預估銷售3億元，頭獎金額為保證1億元。

1月25日大樂透春節大紅包9中6開出情形：本期(1月25日)開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。活動首期(1月23日)至本期累計開出91組，未達360組，1月26日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

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(中時電子報)