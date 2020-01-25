為因應武漢肺炎疫情，高雄市長韓國瑜提前收假返回高雄坐鎮。（圖／柯宗緯攝）

50多歲台商回台確診武漢肺炎，期間竟然在高雄趴趴走，還到金芭黎舞廳，使得1名舞小姐疑似中鏢，目前人在醫院隔離，等待疾管署公布檢驗結果。原本人在外地的高雄市長韓國瑜，今日晚間9點30分急忙返回高雄坐鎮，緊急召開近1小時的「第二級流行疫情指揮中心第2次應變會議」。會後，韓國瑜宣布，防疫升級為全國第一個一級開設，而他個人的假期也提前收假，不會離開高雄，會全心坐鎮指揮。

韓國瑜表示，今天下午接獲相關疫情後，立刻取消行程，因此這是防疫破口，之後若擴散出去，很令人擔心，所以立刻就趕回來，他也宣布高雄市政府整個防疫提升為第一級防疫，市長擔任指揮官，全力來指揮各局處，大家互相配合，聯手防禦。

目前該名台商所接觸者有84人，不過韓國瑜提到，針對該台商在兩天前回到台灣之後，所走的所有路線，接觸到的任何一位民眾，要「重建」他所有的接觸史，不管是坐捷運也好、社區也好，或者到金巴黎舞廳也好，到底這兩天多接觸多少人、去的多少場合？還有他可能忘記的某些部分，必須要重建，以釐清可能接觸者。

韓國瑜表示，目前所有準備的物資，包括防疫口罩，及後續萬一要大型收治等等作業，相關局處都在準備之中，他呼籲市民朋友們，不要太過度的驚慌，一定要養成良好的習慣，就是大家戴口罩、勤洗手，保持喉嚨溼潤。

韓國瑜本來初四才有年後第一個公開行程，但今天提早回到工作崗位。他強調，自己現在假期已經提早結束了，從現在開始就一級防護，本人不會離開高雄，「這是我該做，也是我們所有的局處，相關的我們共同的肩膀上的責任」，市政府相關部門已經全部調動起來，也犧牲了年假期間，全心投入防疫的工作。

至於原訂初四要發紅包的行程，是否會有變數？韓國瑜表示，現在思考如果說過度的人群集中的話，會不會對防疫工作有影響，這點要再進一步評估。

韓國瑜在農曆過年前的21日下午已先去鳳山醫院類流感門診，瞭解狀況，並指示春節期間，高雄有566家門診待命。22日下午搭配衛生局與小港醫院，並抵達小港機場，瞭解防疫情形以及後送流程，顯示韓市府團隊早在事件爆發前，已有預防因應。

(中時 )