武漢醫護團年飯吃乾糧，醫護人員打起精神向大家拜年。影片來源：取自YouTube，若遭移除請見諒。（影／ＹouTube）

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴散，醫療機構首當其衝，許多站第一線醫護人員盡責地死守在醫院內，無法返家與親人過年。他們大多只能利用短暫的休息時間，與同事們吃些泡麵、乾糧等做個象徵性圍爐，即使如此也不忘喊話為「武漢加油」。畫面曝光後讓不少人看了感動，紛紛給予鼓勵喊話 ：「善良的天使們加油！」

據《梨視頻》報導，除夕夜（24日）許多網友這支來自朋友圈瘋傳的影片，都紛紛表示敬佩與感動。駐守華中科技大學同濟醫院裡的醫護人員拍了一段影片，開頭就先祝大家春節快樂，「百病不侵，武漢加油」。

接著他們在影片中圍著一桌的「年夜飯」，在沒有外賣的情況下，他們只有泡麵、乾糧和蛋黃派之類的零食。其中不少醫護仍不忘同事間互相鼓勵打氣、與家人朋友報平安的精神喊話，卻讓許多網友看了鼻酸，紛紛表示「簡單到讓人心痛」。

近日，也傳出大陸醫護人員的徵集資訊帖文，武漢多間醫院陷入防護物資不足的危機，只夠3至5天用，盼望大家支援。急需向社會各界徵集捐贈以下防護物資：護目鏡、N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防衝擊眼罩、防護面罩等物資。

(中時電子報)