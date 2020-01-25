王瞳和艾成愛情長跑8年，去年女方捲入馬俊麟婚變，艾成當時坦言看了報導才知，但仍願意原諒，被何豪傑讚「真男人」。今(25日)媒體報導，艾成開腔回應先前王瞳拿回50萬抽銀根傳聞，表示是那陣子虧錢，家人怕滾雪球就決定先讓王瞳退股，他姊夫還籌錢還給王瞳，一席話被讚有情有義。

王瞳去年被爆和同劇馬俊麟假戲真做，王瞳因此被馬妻梁敏婷以損害配偶權提告，求償400萬，當時傳出王瞳原本投資艾成的餐廳50萬，抽銀根拿回50萬，和艾成也終止事業夥伴關係，被問事發後和王瞳的關係轉變？艾成形容是「回歸初衷做音樂的夥伴」。

據《ETtoday星光雲》報導，艾成近日也替王瞳澄清抽銀根的說法，表示是王瞳那時候在拍戲無暇管其他事，剛好遇到店裡賠錢，才決定讓王瞳退股，強調並非因感情生變才把錢還給王瞳。

而王瞳、艾成傳出感情昇華為家人後，一度被媒體拍到同框逛街，參加朋友婚禮有說有笑，日前兩人出席民視尾牙互動卻意外變的冷淡，一個晚上王瞳僅對艾成開口借喝無糖綠茶，令外界霧裡看花。

(中時電子報)