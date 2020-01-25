農曆春節一直有包「壓歲錢」給晚輩的習慣，此時也正是小孩子最開心的一刻，在團聚的日子滿心期待和長輩拜年、領紅包。可是一位網友卻決定「不再發紅包給晚輩」了，在他透露背後考量的真正原因後，網友不但沒數落原PO竟一面倒地舉手贊成「別浪費錢」！

原PO在PTT上指出，他決定今年只包給自己父母，並不是家裡沒有親戚，而是他認為，雖然過去10年都有準備紅包給親戚小孩，但他們每年見到原PO卻都不向她打一聲招呼，不僅如此，連過年親戚間彼此見面，也都態度冷淡、面無表情，包括自己的親姊姊也是。這令原PO覺得相當不值，決定今年以後，紅包錢就只給父母親，其他留下自己用。表示「幹嘛包給沒什麼感情的家人的小孩，反正從來沒有互相過」。

許多網友看完不包紅包背後的原因後，都一致贊同原PO地決定，網友都認為若和親戚之前根本沒交情，真的不必浪費錢。不然就是要看交情包，或只給直系親屬的小孩，「本來就不用包，包了也不會有好臉色」、「不用包啊，不親近幹嘛包，又不是欠他們」、「看人包，有些人狗眼看人低，包給他小孩，他還是看你沒」、「我支持你的做法，我家親戚只會回來蹭好處白吃白喝，家裡有事情就裝忙都不幫，看了就噁心。」

也有網友覺得包紅包根本就是種「陋習」，表示「我只覺得不要拿這種習俗去綁架別人，什麼年代了」、「陋習阿，互相包來包去還在計較是虧是賺」。

雖然還是有人冷諷原PO很自私，但他不在意，很堅定地認為「別人對我沒有溫度，我為什麼對他們要有溫度」。

(中時電子報)