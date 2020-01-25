今晚大年初一所開的「大樂透加碼的春節大紅包」獎項，又締造出31名百萬大獎得主，而本期共45家投注站開出春節大紅包獎項，又以台北市內湖區的「好彩頭彩券行」開出2注，兩張中獎彩券各對中100萬元和50萬元獎金最高。

大樂透加碼的春節大紅包獎項，今晚大年初一所開出的9個獎號依大小順序分別為05、11、12、16、19、27、39、40和43。本期共有46人中獎，其中31人獨得100萬元。

從小年夜（1/23）起到今天大年初一，春節大紅包獎項累計已送出91組，還有269組百萬大獎待送出，明天大年初二（1/26）大樂透仍然會開獎，頭獎保證一億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項，想中大獎的民眾一定要記得購買。

今天（1/25）針對「大樂透加碼的春節大紅包獎項」，本期共開出37組、46名幸運兒中獎，其中31人獨得100萬元獎金；4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金；1組為3注均分，每人各分得33萬3,333元；另有一組由4注均分，每人各得25萬元獎金。

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(中時電子報)