據北京市衛健委官方微博@首都健康報導，北京今日有1名武漢肺炎確診患者治癒出院，該患者採用的是中藥治療及對症治療，經過二周的治療後症狀好轉，各項指標符合國家出院標準准予出院。這是第2例以對症治療與中藥治療治癒新型冠狀病毒肺炎的病例。

報導指出，這名25日出院的新型冠狀病毒肺炎患者，現居於北京市大興區。他在1月8日從湖北返回後出現發熱，頭痛，乏力，咳嗽等症狀，隨後轉入北京地壇醫院隔離治療。按程式經疾控中心檢測發現新型冠狀病毒陽性，經專家組會診確診為新型冠狀病毒感染肺炎。

報導說，該男患者入院後院方給予中藥治療及對症治療，症狀好轉，體溫正常，連續監測呼吸道分泌物病毒核酸陰性，符合國家制定的出院標準，於今(25)日出院。

目前，北京市已累計出院2人。在此之前一名女患者入院後也給予對症和中藥治療，症狀逐漸好轉，體溫正常，連續監測呼吸道分泌物病毒核酸陰性，符合國家制定的出院標準，她是在4日出院，院方25日才發布出院消息。

大陸網友在微博上詢問，「這種治療方法不知是不是對所有患者都有效？」有網友認為，施以中藥應該是根據每個人的身體狀況不同來開的，藥方可能是一樣，但用藥的量應該是要醫生來把握的，如果公佈了，大家千萬不要自己隨意用，請先問過醫生再用。不過由於衛健委及院方相當低調，並未就此進行更深入的回覆，網友在微博上議論紛紛，最是形成一場莫衷一是的中藥西藥口水大戰。

(中時電子報)