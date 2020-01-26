賈靜雯今年45歲了，舉手投足也都帶著成熟女性瀟灑沉著的風韻，但一對杏眼靈秀滴溜地睜著，讓她兼具了少女般細膩嬌俏的質地。

前些年，賈靜雯出了第一本書《賈如幸福慢點來：只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路》，經紀人侑侑說寫這本書的時候，賈靜雯的情緒幾近崩潰。書的內容描述的是她自己的人生，一路走來，賈靜雯是跌跌撞撞的。

坎兒，終會跨〉

走過跌宕、更能體現人生底蘊

賈靜雯的媽媽告訴女兒：「妳是有傻福的人。」小時候，她成長的家庭其實平凡簡單，家人開了家餐館叫「天津衛」，直到現在，賈靜雯都忘不了老爸老媽煮的麵。自己跟弟弟也搞了家「賈以食日」，賣起拌麵。16歲，小ㄚ頭就被星探找上，演出了廣告。後來隨著做生意的父親到了中國，讀了幾年北京電影學院。

然而，賈媽媽說的「傻福」，指的並不是賈靜雯平穩的童年生活。生命的玩笑有時來得很急，賈靜雯的父親在中國投資失利，接著又罹患癌症。賈靜雯只好肄業，陪著爸爸回到台灣，一家子的經濟壓力和沉重債務，就突然落到了這個女孩肩膀上。病急亂投醫，在他們終於發現「隔空取藥」、奇怪的民俗療法都行不通之後，父親的淋巴癌已經到了末期。

「其實，那時候最堅毅的人是我媽媽。」她淺淺地又笑說，「她從來沒在我們面前崩潰過。」回想起來，賈靜雯記得母親對自己說過的一句話，她好好地讓那種基因遺傳在自己骨子裡。「其實並不是多有智慧的一句話，但是她告訴我：『事情發生，就要面對。』這是很簡單的道理，天下無難事，沒有過不去的坎兒。」

「媽媽是不服輸的、堅毅的女人，她現在已經是子宮頸癌第三期，因為化療，頭髮也掉了。但即使是要到冰箱拿柳橙汁，她也堅持要自己走過去。」母親說的話，母親自己就做到了，「遇到事情，只有去面對，才可能找到出路。」

星途，是感念〉

紅毯那端、詮釋的是「我自己」

「我其實很怕黑。」賈靜雯又笑笑地說，怕黑怎麼辦？還是要去『面對』自己的恐懼，「所以我知道要選擇開燈。我很像外星人，頭上會伸出天線，當我真的有『我該怎麼辦』這種念頭的時候，我就會發出求救訊號。」

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(中時電子報)