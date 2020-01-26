春節一連七天假， 把握時間去親朋好友家拜年、廟宇拜拜求好運、郊外踏青，都是必要行程啊！春節出遊過程中，最讓人擔心的無非就是交通問題。其實善加利用Google地圖等類工去，春節期間外出就能輕鬆走透透，經歷放風的好時光！

Google 走春技能一：Google 地圖「探索鄰近地區」找樂子

身為異鄉遊子的你，因為回到家鄉看到很多新景點、新店面而感到陌生嗎?初來乍到貴寶地的你，想知道更多好去處嗎？開啟 Google 地圖按下「探索鄰近地區」，立刻掌握在地熱門旅遊 踩點資訊，距離遠近、網友評價、參考照片、營業時間等資訊都一覽無遺。

Google 地圖推薦在地景點。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能二：Google 地圖「新增停靠站」設定行程

走春行程總是會去很多地方，使用 Google 地圖新增停靠站功能，把所有想去的地方列出來，Google 地圖會建議點與點之間的路線，以及整趟行程預計花費的交通時間，一目了然。如果去先去象山再去101商場，可以拖曳地點調整順序，彈性調整行程。

Google 地圖新增停靠站一口氣設定當天行程及路線，最多可設定10個地點。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能三：Google 地圖「即時路況」避車潮

下一個挑戰就是驅車前往的交通問題。春節龐大的車流量常讓國道就像停車場，鄰近風景名勝的道路也往往塞滿車潮，在車陣中看著時間一點一滴的過去，不免心情煩躁。使用Google 地圖「即時路況」，避開紅色或紅黑色等時速40公里以下的壅塞路段，提早改走替代道路， 如果不幸卡在車陣中，也可以從 Google 地圖上了解抵達目的地還多少時間，做好心理準備。

Google 地圖點選右上方的圖層標示即可選擇路況，顯示路段車流狀況。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能四：Google 地圖「儲存你的停車位置」定好錨

來到名勝古蹟景點，繞了好大一圈終於找到停車位，愉快走完景點準備返程時，早已忘記停車 位，就算找的時候按下汽車遙控器尋找正在閃燈的車子，也很難發現停車位置。Google 地圖可以「儲存你的停車位置」，還可以拍照記錄來喚醒你的記憶，快速找到自己的車立即返程， 如果是大樓停車場，還可以加上備註，標記停在幾樓、幾號車位，及追蹤停了多久的時間。

停好車後，點選目前所在位置，就能馬上記錄你的停車位置及時間(此為Android系統畫面）。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能五：Google 地圖「分享你的位置」不走散

抵達風景名勝點的時候，同行的親朋好友總是有各自想去的方向或路線，即便一起走，遇上眾多人潮還是可能會走散，與其電話聯繫講了半天不知道彼此在哪裡，不如使用 Google 地圖 「分享你的位置」精準定位。開啟 Google 地圖，點選目前所在位置，Android 系統選取「分享你的位置」或iOS系統選取「分享你的位置資訊」，相互分享給擁有 Google 帳戶的朋友， 就能即時掌握彼此的位置。導航期間也能使用這項功能，對於從不同地方出發、前往相同目的 地的親朋好友來說，更能夠了解雙方是否還在路途中或已經抵達的狀況。

Google 走春技能六：「Google 智慧鏡頭」最佳導覽員

春節出門總是走馬看花？誰說一定要靠導覽員才能進行深度旅遊！「Google 智慧鏡頭」可以 把旅途中看到的美麗風景、古蹟，或是不知道品種的植物和動物，甚至是地標、店面，鏡頭一 掃之下就能跳出相關資訊或是即時翻譯，讓你更了解所在之處的一草一木，還有背後的有趣故 事。

Google 智慧鏡頭幫助你輕鬆探索周遭環境，進行有深度的旅遊。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能七：Google 地圖「探索鄰近地區」找美食

大費周章到了一處景點，當然要大啖在地美食，Google 地圖「探索鄰近地區」秒搜推薦餐廳 ，使用篩選條件還能避開雷區，瀏覽餐點照片、評論，顯示價格及評價，還有熱門餐點及菜單 ，一目瞭然幫你找到在地美食。

Google 地圖餐廳資訊豐富，還能直接顯示菜單餐點。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 走春技能八:Google 地圖導航期間不動手播音樂

開車出遊使用 Google 地圖導航，開車的人手握方向盤，乘客多數時間都是上車睡覺，這時想 來點音樂提神，千萬不要放開方向盤的手去控制手機螢幕，交通安全最重要！只要喊出「Ok Google 播放音樂」，不用切換應用程式，而可以停留在 Google 地圖導航畫面直接播放 YouTube Music、Spotify、Apple Music或Google Play中的音樂，讓你專心在導航上的訊息上 ，不會錯過每一個要轉彎的路口。

Google 地圖導航期間，透過 Google 助理播放音樂，讓車主仍可以專心掌握導航資訊。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

發現了嗎？Google地圖事實上擁有不少貼心實用的功能，趁著年節期間學起來成為Google地圖達人，為自己與家人朋友帶來更好的數位生活體驗！

(中時電子報)