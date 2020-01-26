春節一連七天假， 把握時間去親朋好友家拜年、廟宇拜拜求好運、郊外踏青，都是必要行程啊！春節出遊過程中，最讓人擔心的無非就是交通問題。其實善加利用Google地圖等類工去，春節期間外出就能輕鬆走透透，經歷放風的好時光！
Google 走春技能一：Google 地圖「探索鄰近地區」找樂子
身為異鄉遊子的你，因為回到家鄉看到很多新景點、新店面而感到陌生嗎?初來乍到貴寶地的你，想知道更多好去處嗎？開啟 Google 地圖按下「探索鄰近地區」，立刻掌握在地熱門旅遊 踩點資訊，距離遠近、網友評價、參考照片、營業時間等資訊都一覽無遺。
Google 走春技能二：Google 地圖「新增停靠站」設定行程
走春行程總是會去很多地方，使用 Google 地圖新增停靠站功能，把所有想去的地方列出來，Google 地圖會建議點與點之間的路線，以及整趟行程預計花費的交通時間，一目了然。如果去先去象山再去101商場，可以拖曳地點調整順序，彈性調整行程。
Google 走春技能三：Google 地圖「即時路況」避車潮
下一個挑戰就是驅車前往的交通問題。春節龐大的車流量常讓國道就像停車場，鄰近風景名勝的道路也往往塞滿車潮，在車陣中看著時間一點一滴的過去，不免心情煩躁。使用Google 地圖「即時路況」，避開紅色或紅黑色等時速40公里以下的壅塞路段，提早改走替代道路， 如果不幸卡在車陣中，也可以從 Google 地圖上了解抵達目的地還多少時間，做好心理準備。
Google 走春技能四：Google 地圖「儲存你的停車位置」定好錨
來到名勝古蹟景點，繞了好大一圈終於找到停車位，愉快走完景點準備返程時，早已忘記停車 位，就算找的時候按下汽車遙控器尋找正在閃燈的車子，也很難發現停車位置。Google 地圖可以「儲存你的停車位置」，還可以拍照記錄來喚醒你的記憶，快速找到自己的車立即返程， 如果是大樓停車場，還可以加上備註，標記停在幾樓、幾號車位，及追蹤停了多久的時間。
Google 走春技能五：Google 地圖「分享你的位置」不走散
抵達風景名勝點的時候，同行的親朋好友總是有各自想去的方向或路線，即便一起走，遇上眾多人潮還是可能會走散，與其電話聯繫講了半天不知道彼此在哪裡，不如使用 Google 地圖 「分享你的位置」精準定位。開啟 Google 地圖，點選目前所在位置，Android 系統選取「分享你的位置」或iOS系統選取「分享你的位置資訊」，相互分享給擁有 Google 帳戶的朋友， 就能即時掌握彼此的位置。導航期間也能使用這項功能，對於從不同地方出發、前往相同目的 地的親朋好友來說，更能夠了解雙方是否還在路途中或已經抵達的狀況。
Google 走春技能六：「Google 智慧鏡頭」最佳導覽員
春節出門總是走馬看花？誰說一定要靠導覽員才能進行深度旅遊！「Google 智慧鏡頭」可以 把旅途中看到的美麗風景、古蹟，或是不知道品種的植物和動物，甚至是地標、店面，鏡頭一 掃之下就能跳出相關資訊或是即時翻譯，讓你更了解所在之處的一草一木，還有背後的有趣故 事。
Google 走春技能七：Google 地圖「探索鄰近地區」找美食
大費周章到了一處景點，當然要大啖在地美食，Google 地圖「探索鄰近地區」秒搜推薦餐廳 ，使用篩選條件還能避開雷區，瀏覽餐點照片、評論，顯示價格及評價，還有熱門餐點及菜單 ，一目瞭然幫你找到在地美食。
Google 走春技能八:Google 地圖導航期間不動手播音樂
開車出遊使用 Google 地圖導航，開車的人手握方向盤，乘客多數時間都是上車睡覺，這時想 來點音樂提神，千萬不要放開方向盤的手去控制手機螢幕，交通安全最重要！只要喊出「Ok Google 播放音樂」，不用切換應用程式，而可以停留在 Google 地圖導航畫面直接播放 YouTube Music、Spotify、Apple Music或Google Play中的音樂，讓你專心在導航上的訊息上 ，不會錯過每一個要轉彎的路口。
發現了嗎？Google地圖事實上擁有不少貼心實用的功能，趁著年節期間學起來成為Google地圖達人，為自己與家人朋友帶來更好的數位生活體驗！
(中時電子報)
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