美國前總統歐巴馬卸任後，並沒有閒下來，他與妻子蜜雪兒成立了一家電影公司，投資拍攝的第一部紀錄片，主角竟是一位大陸企業老闆，來美投資的故事，片名叫「美國工廠」(American Facyory)，在網飛(Nerflix)的頻道上播出。

這間美國工廠講的就是全球最大的汽車用玻璃工廠「福耀玻璃」到美國俄亥俄州代頓，建設玻璃工廠後，引發的波瀾起伏的故事。代頓原來通用汽車生產基地之一，2008年通用汽車關廠，員工全部失業，小鎮頓時成為破敗的城市。

直到2014年，福耀老闆曹德旺派遣200多名大陸員工遠赴美國，接手通用關閉的工廠，福耀2僱傭了兩千名美國人，但大陸僱主與美國工人間的蜜月期卻沒有持續很久，中美文化差異、資本與工會之間的矛盾就逐漸浮現。 影片揭示著中美製造業的優劣勢、資本與工會的角力以及自動化對製造業的衝擊。試圖把大陸工廠的生產模式帶到美國。美國工人自由散漫的態度，難以達成指標，而福耀玻璃在強制加班、安全問題、薪資待遇等方面的處理方式漸漸激起美國員工的不滿。

影片拍攝週期涵蓋了2016年總統競選時期，也捕捉到了中美工人觀察大選的場景。最終贏得大選的川普抨擊大陸搶走美國人的工作，主張將製造業帶回美國，似乎與《美國工廠》的主題十分契合，但這部紀錄片很客觀、冷靜地訴說兩大經濟體下的工人，不同的選擇，對工作所抱持的不同態度，沒有加入批判，只是客觀呈現。

2018年，經歷幾年折騰的福耀美國分廠開始盈利，但和初入代頓時的福耀工廠不同，此時福耀裁掉了多數員工，崗位由機械臂取而代之，僅剩的員工也隨時面臨失業，讓製造業重回美國這個議題，呈現出不是喊喊口號就能解決的。

(中時電子報)