流年這個詞經常出現在中西方各種命理運算上，計算法以9年一個迴圈為起點，這是生命周期的迴圈規律，瞭解數字流年，可以幫助我們抓住機會順勢而為，對人生有很明確的指導提示作用，命理專家毛衣老師就特地新春來教大家如何計算自己的流年生命靈數。

流年數＝當年數字＋你的生月＋你的生日（相加到個位數）舉例說明：你的生日為1985年12月27日

計算2020年他的流年數字，就是把2020加上12月27日，公式如下：2+0+2+0+1+2+2+7＝16＝1+6＝7；所以，這個人的2020年的流年數就是7

命理專家毛衣老師表示，自己就能算出自己的生命靈數。（圖／毛衣老師提供）

下面來看看每個流年生命靈數的運勢吧！

流年數字1的人：

2020年對你來說一切代表重新開始，也是我們所說的初生期，為日後的收穫做第一手的準備，充滿從頭再來的信心，這是一個新起點，去年想好的計畫今年有可能要出現機會並行動起來，你將有機會挑戰新領域，信心對你來說非常重要，這是能量最強的一年，也是改變以前模式的大好機會，這一年的勇氣心往年要充足，假如能牢牢抓主機會，今後的9年裡，你的人生將進入新的狀態中。

周圍變動的事比較多如調升工資、升職、搬家、換工作等，這些事情其中的某一項會輪到你頭上，戀愛方面，正在尋找愛情的人，這一年有可能會出現目標，這一年最該注意的就是急躁衝動。這個流年最怕的就是急於求成，假如一意孤行的話，就有可能在今後的幾年裡出現問題，對性格不果斷的人來說，一成不變只能讓你一邊抱怨一邊按兵不動，也就沒什麼起點可說了，在身體健康方面，注意不要透支體力，雄心再大，健康也不能忽略，心臟、肺、眼睛、血液等部位在這一年都會比較脆弱。

開運顏色：紅色、黑色

開運晶石：紫黃金、紅石榴石、茶晶、黑髮晶、火瑪瑙等

流年數字2的人：

流年叫養分期，需要一段時間才會發芽，所以這一年的任務就是養份的補充，靜覯其變、不變應萬變，改變都是悄悄進行的，表面看沒什麼大動靜，這也是在為下一年的忙碌做準備，你很可能不太喜歡動，這是讓自己多點時間思考分析的最佳狀態。這一年的任務就是培養耐性，改進自己的一些舊觀念、等待時機。

但並不是什麼都不做，有很多事在動著，比如機會多了，新的人際往來多了。這一年最適合結婚，與人合夥、協助別人或被協助，把精力用到生活、家庭裡最好，上當受騙的事情會發生，會被迫接受不想做的事，不要過度看重什麼，否則會因壓力大而造成情緒受困，這一年就是以柔克剛，千萬不要硬碰硬。在健康方面要注意消化系統、缺少維生素、腫瘤等小毛病都該注意。

開運顏色：橙色

開運晶石：琥珀、紅玉髓、橙色方解石、金色綠寶石、貓眼石、橘紅色寶石

流年數字3的人：

這一年種子要破土而出，充滿活力十分忙碌也叫「長生」年。這一年開始精力旺盛、點子多，是最有創意的一年，表達的機會多了起來，所以有可能今年很想找一個出口來表達自我，而且心境會變得簡單樂觀，社交也很比往年頻繁。

這是拓展事業的機會年，但要注意身體不要超負荷，不然會身體受損。種子在發芽期是最脆弱的，這時也是容易自我懷疑的時候。要是想做點什麼，最好聽從你的直覺，這年靈氣都很強，會有機會找上門，感情沒起色的人也許會有奇緣出現。注意口舌是非，不利你的人偶爾出現，要先看自己的毛病，是不是自己說話太沖，耍小聰明而造成的？數字3是火，這一年少說話沒任何壞處。開銷很大要留意收支平衡，不要讓錢成為壓力，還要小心丟東西。在健康方面，皮膚病、縱慾、血壓、脾氣暴躁這些都要小心。

開運顏色：黃色

開運晶石：黃水晶、金色托帕石、黃綠色碧璽、祖母綠、琥珀、鈦晶、黃玉

流年數字4的人：

這是9年迴圈裡最重要的一年，成長中每到流年4都會在生活壓力下萌發新的看法，想安定的願望很強烈，對自己和家人的責任心在這年會調動出來。

這是比較勞碌的一年，即使身不忙，心也很忙，一直在找機會，找自己適合的事。沒結婚的想法和行動，家庭是這一年重點考慮的問題，每到4這一年會出現一些不安，如對金錢方面的擔心，職業方面的選擇，家庭方面存在的問題等等，這是在現實的壓力下感覺迷茫的一年，最明顯的不安全是經濟恐慌，總怕沒錢，總是擔心以後的日子，這一年隨時都會出現心理（危機）也是我常說的EQ考驗年。在健康方面，焦慮、情緒緊張，這兩點需要注意。

開運色彩：綠色

開運晶石：祖母綠、綠色玉、紫鋰輝石、捷克隕石、綠松石、綠色寶石

流年數字5的人：

前四年你一直在耕耘，而這一年你可以放鬆一下了！此時你迎接來的是轉變的時機，這轉變既有物質上的也有心態上的，但好在終於擺脫了前一年的不安全感，精神會放鬆很多，能做到的放掉包袱，解脫自己。

這一年可能有點懶，不太想做按部就班的事，最嚮往心中想要的生活。假如一直以來都沒有學會養活自己的話，這一年可以學著改變一下套路，貴人、財運都非常好，算是一個小的新開始。裁員、離職、分手、離婚這些因素會因人而出現，計畫趕不上變化的一年，這一年桃花運比較多，自製力欠缺，尤其花錢大手大腳，另外吃東西要注意節制，在身體健康上，各方面都要注意。

開運色彩：藍色

開運晶石：海水藍寶、藍色托帕石、藍晶石、天河石、藍寶石

流年數字6的人

這是一個付出奉獻的階段，這一年代表治療，假如你自己問題很多，也很喜歡傾聽別人的問題，那麼聽得越多越是好事，你會發現自己的心情己經被逐漸帶，而有了出路，最該坦然面對付出與索取的關係，這是成長中針對個人私事的重要一年，這一年會遇到一些麻煩，感情和工作上不順心的事情很多，沒有必要要求自己什麼都做好，這樣反而會加重身心負擔。

假如戀愛婚姻等方面，一直有問題沒解決的話，這一年會有挫敗感，須面對不要逃避，長期積壓的委屈和不平衡都有可能在這一年的某階段爆發。要留意和家人的關係，尤其是父母和配偶，孩子之間的關係，有可能會出現緊張的氣氛。你周圍的朋友也會出現一堆抱怨的情況，好像人人都遇到的問題，最好能在6這一年多接觸心靈治療，看看書多思考，儘量包容別人，在身體方面，免疫系統、呼吸系統、生殖系統都要留意。

開運色彩：靛藍色

開運晶石：藍銅礦、紫水晶、天青石、藍寶石、青金石、紫玉髓

流年數字7的人：

這一年你會發現自己很喜歡思考，是那種愛追根究底思考，對生命有很多很多的問題要問，這是重整自己的機會年，重整是需要從心靈開始的，假如只求外在改變而內心不變，也堅持不了多久。

這一年沒有物質能量，想在今年賺錢的要把注意力轉移一下，你很有可能接觸到哲學，玄學之類的東西，即使以前從沒瞭解過，這一年也會很有興趣，一直就在這些課題裡轉圈的人，這一年會有特殊的靈感，精神上會充實一些，是學習的好時機。不太想與人來往過多，很想一個人安靜一會兒，會有些孤僻。如果平日一直把賺錢當追求的話，這一年有可能會很失望，在感情上苛求的人更是容易誇大問題，疑心重重會更加憂鬱，因為7的思考能量和封閉會讓想不開的人鑽入死胡同。在身體健康方面，較易失眠、神經衰弱。

開運色彩：紫色、白色

開運晶石：白水晶、銀髮晶、白玉髓、紫水晶、紫黃晶、白色月光石、白色托帕石、蛋白石

流年數字8的人

終於迎來了收穫的日子，在這一年你會釋放所有的能量做為衝刺。數字8有收穫的意義，但也只限於前幾年一直比較好的人，如果前7年的基礎打得好，到這一年會明顯感覺很多事情有了回報，這一年運氣要好很多，個人能量比較大，想做什麼只要有勇氣就可以行動，有創業打算的人可以選擇在這一年創業。

這一年容易貪心、剛愎自用、自私貪婪的問題會存在

，尤其是前7年過得不好的人，這時反而會更急於要結果。所以一不留神就會面臨負債、判斷失誤，失利丟負面因素。這一年不管好與壞，都要注意適可而止。這一年有因果輪回的困素。多做點好事會對自己的運氣有些幫助，在身體健康方面，頭痛、上火、便秘、骨骼病、血液病都該小心。

開運色彩：金色、紫紅色

開運晶石：鑽石、白水晶

流年數字9的人：

也許這是最迷茫的一年，因為收穫後留下一片空地，福氣也是迴圈而來，運氣壞到頭的時候，一定會好轉起來。了結你所有的鬱悶和不安，該割捨的割捨，摒棄乏味的喜好，試著找找新的熱情，對於不健全的怠情要趁早放棄。別消耗彼此，有結束才有開始，過了這一關就是精神抖擻的一年了。

但這一年與7不同，靠的不是理性思考而是機緣，會出現一些緣分來令你關注內心。先舍後得是這一年必須具備的心態，有些事會逼你去重新審視自己的生活，會有糊塗的狀態。容易被自己誤導，在物質方面會有不明智舉動，給自己造成一定的壓力，明顯感覺無力。方向感很差，在年底會感覺目標清晰很多，就當作黎明前的黑暗吧！

該離婚的拖著不離、該辭職的一直沒勇氣放棄、失業的問題、都有可能出現。不要在9這一年投資產業、買房或者創業等都很容易判斷錯誤，不如等到流年1的時候再動。這一年對身體不好的人來說，好轉的可能性較弱，小心還會有惡化的可能，不能因為自身有些瓶頸就有自私的行為，這樣反而對下一年的開始更加不利，在身體健康方面，需注意有意外、抑鬱、心理壓力等。

開運色彩：珍珠白、透明色

開運晶石：珍珠、白水晶、鑽石

(中時電子報)