常看見許多女性為了家庭、孩子甘願奉獻，這道理放在女明星身上也是適用的。女星崔佩儀當年因入圍「高雄港都小姐」而被發掘入行，而她與韓裔美籍老公Sam結婚後生下一子貝克宇，崔佩儀便淡出演藝圈，而她專心於人妻、人母角色，本未太在意外型，沒想到遭某命理師斷言「三世豬靈」崩潰痛哭，近來甩肉成功，而其實，當紅時的崔佩儀，美麗不輸女神賈靜雯。

崔佩儀當年是「花系列」當家花旦之一，20年前美麗程度不輸賈靜雯。(中時資料照片)

崔佩儀因生產而身材走樣，然淡出演藝圈的她原不在意，心思只在栽培兒子貝克宇身上，而孩子表現相當好，她也成為眾人所熟知的優秀媽媽女星，然其實她當年是選美佳麗出身，年輕時是《花系列》電視劇當家花旦之一，以飾演壞女人與千金小姐而廣為人知，她多年前曾在臉書分享過20年前的舊照，當年跟賈靜雯並肩站在一起，網友看了為之驚艷，直呼她身材、顏值樣樣不輸。

據悉，崔佩儀1999年曾跟賈靜雯合作電視劇《女人的故事》，兩人在其中飾演姊妹，造型是蓄著耳下短髮，盡顯青春無敵，當時賈靜雯臉上還未脫稚嫩的嬰兒肥，反倒「姊姊」崔佩儀臉蛋清純秀美，身材更是纖瘦高挑，不少網友大感驚艷，覺得她身材非常好，甚至「比賈靜雯還美」，但崔佩儀當時笑稱：「回不去了」，直到最近被「豬靈說」刺激到，決心改變10多年來的大媽身材，狂甩28公斤超回春，連跟老公之間的感情都回溫，再度讓人看見她的美人本質。

(中時電子報)