孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，平安返台後仍話題不斷，2019年與之合作的網紅米砂驚爆為他懷孕又墮胎，原本已經很複雜的關係，又牽扯到孫安佐當時的正妹女友阿乃，三人錯綜的感情關係引爆熱議，同時廣大網友也感嘆，孫安佐行情超好異性緣絕佳，且米砂跟阿乃都是有顏又有身材的類型，但也認為他的眼光沒爸爸孫鵬好，表示媽媽狄鶯年輕時的模樣，狠甩他女伴們N條街。

狄鶯美照。(中時資料照片)

狄鶯美照。(中時資料照片)

狄鶯12歲就以歌仔戲演員身分出道，小巧的鵝蛋臉上有著精緻五官，一雙大眼睛隨時在放電，時而天真浪漫、時而楚楚可憐，好外貌與好演技，讓她很快就成為葉青歌仔戲團的當家花旦，紅遍大街小巷，聲勢一點不輸當今的「晨神」林依晨，之後狄鶯進軍電視圈，接演電視劇也上綜藝，展現私下機靈、犀利的面貌，讓外界看見自己的另一種魅力。

1997年，狄鶯演出電視劇《我的阿爸我的子》，跟孫鵬合作進而邂逅，隔年6月結婚，才有了如今眾人熟知的孫安佐，而網友曾熱烈討論過年輕時的狄鶯，到底有多正、多走紅，表示在只有老三台的時期，每天都能在電視上看到她美麗的身影，被她迷到不行，表示她當年的古裝扮相拿到當代看，也是海放一堆人，狂讚「她是我小時候幻想對象」、「歌仔戲界的林依晨沒有亂講的」，當然大贏兒子的緋聞對象米砂跟阿乃，笑稱孫鵬眼光比兒子好太多。

(中時電子報)