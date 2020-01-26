台北市議員徐巧芯，堪稱國民黨內少數年輕新血，更被網友追捧為「宅男女神」、「巧芯巧芯得第一」。春節期間，民意代表紛紛準備應景小物，徐也應景揮毫寫春聯。網友大讚徐年輕有為、身影可愛，為暮氣沉沉的國民黨注入希望；更有人讚：「不愧是馬家軍有遺傳！」

徐巧芯日前在臉書發文，寫道：「大家年前有寫書法嗎？預祝新春愉快喔！（側面看起來寫的有模有樣，正面就不太行了）」附圖則是自己揮毫寫春聯的側影，不僅看來頗具架勢，上頭的「福」字也相當端正。

文章一出，迴響熱烈。有人大讚：「不愧是馬家軍有遺傳！」其他網友則紛紛留言：「國民黨的希望」、「年輕人站起來」、「側面很漂亮，正面很可愛」、「出來選黨主席，國民黨就有救了」、「拋開舊思維，主席是一個門面形像，不是需要救世主，經驗豐富但思想守舊，無益於今日的國民黨」、「字寫得不錯唷！可以再與馬大九學學喔！新年快樂」。

(中時電子報)