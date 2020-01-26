新北市立委第7選區，國民黨派出柯志恩挑戰民進黨立委羅致政，最終羅以82764票（柯獲70659票） 順利連任。柯形象清新、學經歷豐富且立場貼近年輕人，備受各界愛戴，落選也讓許多人惋惜不已，直呼「最大遺珠」。日前柯刊出一張抱著巨型金莎玫瑰花束的照片，原來是來自志工的愛心，讓網友為之動容，大讚：「柯委員是真正立院女神！」

柯志恩在臉書發文，寫道：「好大、好漂亮一束金莎巧克力，老公都沒送過這麼美的花束！看到我最愛吃的巧克力，加上玫瑰花造型，心中洋溢被疼愛的幸福，這是志工送我的，這麼多志工從不認識到幫助我、鼓勵我，一路上親力親為、無怨無悔、任勞任怨，柯志恩何其幸運，在選舉過程得到滿滿的愛與支持。感謝志工夥伴們，雖然我們停下腳步休息一下，但未來還有共同的理想與目標，鼓舞我們攜手前進！」

文章一出，迴響熱烈，獲得近萬人按讚。網友紛紛留言：「柯委員是真正立院女神！」「加油！謝謝妳為中華民國的努力！」「志恩委員加油！相信您一定有機會更上一層樓的。挺妳啦」、「超棒的人情味，委員這陣子辛苦妳了」、「委員加油，但是我心裡難過，多麼希望您一直能留在立法院」、「您真的受委屈了」、「妳的好、妳的正義，我們永遠記得……祝福妳！加油」。

國民黨立委柯志恩。(圖／取自柯志恩IG)

(中時電子報)