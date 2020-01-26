清末由慈禧太后掌實權多年，但慈禧太后於光緒三十四年過世後，前朝后宮大亂，加上壯年的光緒皇帝在慈禧去世前一天崩逝，繼位的宣統皇帝年紀只有3歲，掌權者落到光緒帝隆裕皇后身上，有次後宮眾人前往祭拜慈禧太后陵寢之時，結束後同治皇帝的瑜貴妃在慈禧陵前鬧了起來，帶著其他後宮不回紫禁城，也不回去向新帝宣統跪拜，堅持她們是長輩，同治帝更是光緒帝的堂兄自己是隆裕太后的長輩，相當霸氣。

左為瑜貴妃（敬懿皇貴妃）。（圖／翻攝自微博）

據《清稗類鈔》的記載，慈禧太后過世後，後宮與眾臣送慈禧到清東陵，沒想到同治帝的遺孀瑜貴妃（敬懿皇貴妃）當下鬧了起來，不肯回宮跪拜新帝宣統與隆裕太后，言稱要跟隨慈禧太后到地下，另外兩位同治後宮珣妃和瑨妃也跟著附和。

導致攝政王載灃親自前往迎駕，瑜妃稱：「皇上（指溥儀）暨承德宗之統，亦兼挑穆宗，穆宗諸妃我為之長，何以隆裕稱聖母，而我屈居於隆裕之下？」，二人僵持不下，珣妃和瑨妃亦在旁附和。攝政王載灃遂與慶王商定，將瑜妃晉封皇太妃。而且面對隆裕太后時不用再自稱奴才，同時並增加瑜妃、珣妃及瑨妃等三人的月例銀子，這場慈禧墳前的宮鬥鬧劇才結束。

(中時電子報)