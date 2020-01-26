當下越來越多年輕人選擇創業或繼承家業，所以就算是小攤販，也常會看到年輕正妹。日前就有網友到一間麵線攤用餐時，意外看到1名身穿黑衣長髮妹子在幫忙，由於身材超火辣，加上穿著超緊牛仔褲，秀出美腿線條，還大方露出一大截小蠻腰，讓他忍不住看到出神「每次來吃麵線，目光都很難不飄過去…。」。

原PO日前在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」分享照片，引人注意的是，當時正在攤位幫忙的正妹身材曼妙，不僅擁有修長美腿，零贅肉的小蠻腰更是吸睛。

照片曝光後立即引起大批網友暴動留言「老闆的女兒嗎」、「極度U質」、「想吃麵線」、「小腰精」、「揪團啦」、「突然想吃麵線了」、「肚子跟眼睛都飽了」、「明天揪團去朝聖」、「可以帶我去吃嗎」。

因為原PO未附上麵線攤地址，就有網友留言「這樣對嗎？」， 後來有老司機指出，該攤位於新北市新莊中港路和公園路口附近，店內還有賣豆花，偶爾會看到這位正妹在店裡幫忙，有可能是老闆的女兒。

(中時電子報)