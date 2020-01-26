小雞在雲林農場，狀況相當好。（摘自何庭歡YouTube）

大選前，韓國瑜去年12月19日在臉書直播，表示自己屬雞，「要為國家孵一個希望！」也代表國家要當青年創業成家的孵化器，邀請大家幫小雞命名。如今選舉結束，小雞已被安置在雲林的農場，受到妥善照顧。

韓國瑜直播孵小雞，7小時內就創造27萬人次觀看，之後更24小時不間斷直播。2日傳出好消息，韓國瑜興奮分享破殼，小雞即將誕生。3日小雞新窩落成，何庭歡也PO出「入厝」花絮。

大選後，韓營遭指對小雞始亂終棄，放在黨部內等農場領養，對此何庭歡也公開小雞搬家影片駁斥，強調沒有對小雞始亂終棄，搬家前還特別請獸醫來健檢，並按照專家提供飼養日誌及建議來育成小雞，也在企劃直播前就已規劃小雞成長的環境。

何庭歡持續追蹤小雞們的狀況，21日也分享到雲林農場探望小雞的影片。她表示，從破殼到1月20日，小雞們出生約18、19天，已經長到比一個手掌大，且會飛了，身上的羽毛也越來越多。

農場主人也說，小雞的環境溫度會維持在30度左右，笑說現在正值換毛期間，所以比較醜，並整理戶外場地、去除雜草，等天氣好小雞就可以到戶外自由活動，也歡迎大家去看小雞。

《小雞成長時間表》

2018.12.19 韓國瑜直播宣布孵小雞

2019.01.02 小雞破殼即將誕生

2019.01.03 小雞出生第一次搬新家

2019.01.07 小雞出生第二次搬新家

2019.01.15 小雞第三次搬家

2019.01.21 何庭歡到雲林探望小雞

0107小雞搬新家

(中時電子報)