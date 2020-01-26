37歲大陸鋼琴家郎朗在2019年6月閃電升格當人夫，喜迎小12歲的美嬌娘、德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），兩人更登上陸綜《幸福三重奏》曝光新婚生活，小倆口恩愛互動、閃到最高點，尤其是吉娜身穿旗袍和德國傳統服飾，更是電暈郎朗、大讚老婆太性感。

吉娜愛麗絲輕鬆駕馭粉色旗袍。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

郎朗和嫩妻吉娜愛麗絲在節目上的互動散發粉紅泡泡，也讓新婚的小倆口人氣超夯，而德韓混血的吉娜換上德國傳統服飾時，低胸U領和膝上短裙搭配吉娜的混血臉蛋，整個人狂飄仙氣，讓原本在彈鋼琴的郎朗看傻，他第一眼看到時，還驚呼：「Oh My God」（我的天哪）。

吉娜愛麗絲換上德國傳統服飾，獲得郎朗大讚。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

郎朗下秒直接轉身、摟著老婆的纖腰，狂讚：「妳這穿得怎麼那麼好看，太性感了」，吉娜愛麗絲更是被老公給的好評逗樂到合不攏嘴，小倆口互動甜翻。而除了吉娜穿德國傳統服飾外，她也特別去訂做旗袍，當吉娜要量胸圍時，郎朗還伸開雙手、露出靦腆笑容，不願曝光老婆的雙峰尺寸。

隨著旗袍訂做完成，吉娜愛麗絲她不僅輕鬆駕馭粉色旗袍，民族風的穿搭更凸顯她的好身材，吉娜傲人上圍、纖細蠻腰、翹臀的S曲線全都露，而當吉娜扭腰擺臀走起台步，更是逗得郎朗上前抱住老婆、開心大笑直呼：「不行了」，小倆口互動甜到爆表。

吉娜愛麗絲要量胸圍時，郎朗伸開雙手、露出靦腆笑容，擋住畫面不給看。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

(中時電子報)