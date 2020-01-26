前總統馬英九在過年發放的紅包，總是特別搶手，過去每年都大排長龍，去年就從苗栗馬家庄出發一路北上，更是受到民眾熱情歡迎。今年馬英九也將跑遍西部9縣市，包括雙北、桃竹苗、台中、台南、高雄。說是勇腳馬，一點都不為過。其他網友也紛紛在馬英九臉書留言。

其中有一間廟更是馬英九堅持了20多年，仍然每年都會去參拜祈福。或許有些人有聽過，就是新竹縣新埔褒忠義民廟，每年除了回苗栗馬家庄外，馬英九過年都會來地方，就是義民廟了，新竹的在地民眾更笑稱，義民廟都快成馬英九娘家了！

曾有地方民代表示，過年期間人多的廟宇也是政治人物聚集人氣的地方，要爭取席次爭曝光，檯面下、檯面上都要更努力。

馬英九近期在臉書公布過年參拜及發紅包行程，如下圖。

翻攝自 馬英九臉書。

馬英九過年紅包行程。(圖/翻攝自 馬英九臉書)

其他網友也紛紛在馬英九臉書留言「驚喜」、「我也想要春聯！新年快樂」、「馬總統是我見過最親民，又很有能力的一位領導人了」、「希望馬大九來我們社區快遞」。

(中時電子報)