過去不少女星靠著性感美豔形象，在演藝圈闖出一片天，但看似事業順遂的她們，卻在淡出藝界後，生活過得不太順遂，有被性侵、持刀傷人、住下水道的，現就盤點這些豔星的近況。

羅桂英

羅桂英息影後，被酒客性侵。(圖／翻攝自陸網)

羅桂英因為外型清秀亮麗，曾在香港拍過《玉蒲團》、《桃色交易》等三級片後，知名度大開，但難忍被指指點點，出道6年就息影，搬回老家花蓮照顧高齡93歲老父，本來靠擺攤賺錢，但因為生意不好，只好到酒店當公關求生，未料卻被男客下藥，帶到旅館性侵4小時，請旅館櫃檯幫忙報警，遭冷回：「不會用自己的手機報案嗎」，報警後也沒被受理，讓她身心崩潰。

岩本和子曾推出露毛寫真。(圖／翻攝自日網)

岩本和子

日本熟女豔星岩本和子，過去參加美魔女選美大賽，39歲才入行推出性感DVD，曾出過露毛寫真，不過卻突在新幹線閘口持刀襲擊一名男子，導致對方右臉被割傷，因為她事前在個人社交平台上PO出「請救我，我會被殺」、「被強姦後懷孕」等字眼，讓外界也質疑她與傷者間是否有情感上的糾紛。

「AV女帝」珍妮李被曝光住在下水道。(圖／翻攝自Jenni Lee臉書)

珍妮李（Jenni Lee）

珍妮李(Jenni Lee) 曾叱吒美國成人影片市場，在色情網站上有超過破億的點閱率，作品無數有「AV女帝」稱號，不過2009年她突放棄女優事業，轉往模特兒界發展，卻漸漸消聲匿跡，直到去年才被曝光近況，本來住在豪華公寓、過著豪奢生活的她，現竟棲身在髒亂簡陋的下水道，雖然她沒透露住下水道原因，但她認為生活其實沒有大家想得辛苦，她過得很快樂。

鄭艷麗曾到速食店打工。(圖／翻攝自東網)

鄭艷麗

港星鄭艷麗16歲出道，就和影帝梁朝偉合作《俠客行》，可惜一直紅不起來，直到接拍三級片，才成功闖出一片天，在電影《借種》裡，大膽露三點的演出，讓她知名度大開，之後認識富商黃任中後，便專心當他「乾女兒」，享盡榮華富貴，直到黃任中過世，失去經濟支柱的她，曾被發現到速食店當服務生，時薪僅港幣32元（約台幣125元），目前她在越南做生意，重新開起另一個人生。

(中時電子報)