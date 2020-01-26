喜歡隨時隨地拿起iPhone手機來攝影嗎？喜愛此道的朋友，應該都會於台灣手機周邊品牌bitplay不陌生。隨著iPhone 11系列的到來，適用於此系列的bitplay周邊也終於在日前正式推出了。如果你想要讓手中的iPhone發揮更大的攝影力，千萬不要錯過囉。
一、SNAP! for iPhone 11系列＋頸掛繩
針對分別升級三鏡頭、雙鏡頭的iPhone 11 Pro系列，以及iPhone 11，bitplay都推出了專屬的SNAP! Case。延續原本SNAP! Case的產品特色，包含耐摔、實體快門鍵、可外接鏡頭等特色。
SNAP! for iPhone 11系列的保護殼，都擁有了獨家專利實體快門鍵，不需要藍牙配對及電源，經過專利機械結構的連動，拍照時輕觸 SNAP! Case 快門鍵，會同時觸動iPhone的音量鍵進行拍攝。常用iPhone拍照的朋友，還可視需求加上相機握把，握把設計透過人體工學設計及特殊表面咬花，握持時能提供手指支撐，減少攝影時的不穩及滑動；可重複黏貼的特殊材質，水洗待乾即可回復其黏性。
除了在攝影上支援的特性，SNAP! for iPhone 11系列保護殼也擁有軍規防摔，強韌耐用的特色。SNAP! Case 外層採全軟膠包覆，且軟膠核心皆有硬塑料材質的框架加強保護，兩種材質緊密貼合，使SNAP! Case擁有緩衝效果及止滑握感，也兼具硬料殼的堅實穩固，保護手機承受各種角度的摔落。更具備可變換背蓋設計，多色的選擇讓手機成為你每日搭配的精心亮點！
若是出門時擔心手機失竊，或是記性不好常常忘記手機放哪，直接選購頸掛繩（也有手腕繩），讓你可以輕鬆掛在脖子上，將手機帶著走。輕鬆空出雙手吃美食、購物，更是方便。頸掛繩採用親膚舒適絨布內襯、輕量/耐磨/高強度尼龍織帶，雙邊雙滑結設計最長可至45公分，可輕鬆調整至最舒服的長度。
二、bitplay多角度腳架與SNAP! Grip藍牙手把
外出旅遊時，拍團體照經常要請人自告奮勇擔任攝影師，要不然就是自拍總是有很大的拍照限制，總讓你覺得煩惱？事實上這時候帶上一組bitplay多角度腳架就能輕鬆解決。
bitplay多角度腳架支援兩段式調節，90°拍攝大範圍，要將手機架設為直拍、橫拍都合適。腳架上還有球型雲台，可360°調整角度，呈現更多拍攝角度！更有水平儀可協助調整水平。伸縮手機夾上有兩個腳架孔，搭配手機或者相機都可行！運用上十分穩固。如果是以iPhone 11 Pro Max加上SNAP! Case，再接上HD外接鏡頭，都能平穩的架設在腳架上，輕鬆拍攝團體照或是個人照！
如果擔心團體照容易錯過拍照的倒數快門的話，搭配SNAP! Grip藍牙快門手把（可相容於寬度 58mm-85mm、厚度 12.5 mm 內的智慧型手機，採用 BT4.1省電藍牙模組，以一天連線一小時，按壓200次快門為例，一顆CR2032電池約可使用半年），就能一手掌握拍照時機。一般適用情況下，SNAP! Grip藍牙快門手把能讓你拿起手機更像拿單眼相機，更穩定！藍牙手把下方也有腳架孔，可架設在bitplay多角度腳架腳架上，再搭配可拆卸的藍牙手把上方遙控按鈕，在大家準備好的時候按下快門（遙控距離10米）！
當然，若還要放大攝影樂趣，裝上SNAP! Case的iPhone 11系列手機都可外接bitplay所推出的外接鏡頭。以SNAP! for iPhone 11系列為例，iPhone 11 Pro Max的手機殼在廣角、長焦鏡頭位置都可外接鏡頭（超廣角鏡頭位置沒有螺旋，不可外接鏡頭）；iPhone 11的話，則是在廣角鏡頭位置可外接鏡頭，同樣在超廣角鏡頭位置不可外接鏡頭。以下是實拍例子。
以視野範圍來看，原本iPhone 11手機上的廣角鏡頭＋bitplay HD高階廣角鏡頭後的視野，雖沒有比手機上的超廣角鏡頭更寬，但是在邊緣變形的表現上，外接鏡頭的表現更佳。要留意的是，iPhone 11 Pro長焦鏡頭外接HD高階廣角鏡頭的時候，光圈會變得過大，拍攝時需要留意調整。
體驗心得
bitplay為iPhone系列推出的周邊向來都十分完整，可說是攝影愛好者絕對愛不釋手的設計。體驗過程中略感可惜的就是iPhone 11系列的SNAP! Case必需要外接手機固定夾，才能接上SNAP! Grip藍牙快門手把，不像是iPhone XS以及iPhone XR可以直接換用，體驗上略有折扣。而SNAP! Case的實體快門鍵按壓深度也比預期要長，需要時間適應。多角度腳架則是十分穩固，有水平儀的設計出人意表且相當貼心，絕對是外出拍攝的好夥伴！
(中時電子報)
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