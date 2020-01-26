喜歡隨時隨地拿起iPhone手機來攝影嗎？喜愛此道的朋友，應該都會於台灣手機周邊品牌bitplay不陌生。隨著iPhone 11系列的到來，適用於此系列的bitplay周邊也終於在日前正式推出了。如果你想要讓手中的iPhone發揮更大的攝影力，千萬不要錯過囉。

一、SNAP! for iPhone 11系列＋頸掛繩

針對分別升級三鏡頭、雙鏡頭的iPhone 11 Pro系列，以及iPhone 11，bitplay都推出了專屬的SNAP! Case。延續原本SNAP! Case的產品特色，包含耐摔、實體快門鍵、可外接鏡頭等特色。

SNAP! for iPhone 11系列的保護殼，都擁有了獨家專利實體快門鍵，不需要藍牙配對及電源，經過專利機械結構的連動，拍照時輕觸 SNAP! Case 快門鍵，會同時觸動iPhone的音量鍵進行拍攝。常用iPhone拍照的朋友，還可視需求加上相機握把，握把設計透過人體工學設計及特殊表面咬花，握持時能提供手指支撐，減少攝影時的不穩及滑動；可重複黏貼的特殊材質，水洗待乾即可回復其黏性。

bitplay iPhone 11 Pro Max保護殼盒內配件。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max(左）與iPhone 11裝上SNAP! Case。（黃慧雯攝）

除了在攝影上支援的特性，SNAP! for iPhone 11系列保護殼也擁有軍規防摔，強韌耐用的特色。SNAP! Case 外層採全軟膠包覆，且軟膠核心皆有硬塑料材質的框架加強保護，兩種材質緊密貼合，使SNAP! Case擁有緩衝效果及止滑握感，也兼具硬料殼的堅實穩固，保護手機承受各種角度的摔落。更具備可變換背蓋設計，多色的選擇讓手機成為你每日搭配的精心亮點！

若是出門時擔心手機失竊，或是記性不好常常忘記手機放哪，直接選購頸掛繩（也有手腕繩），讓你可以輕鬆掛在脖子上，將手機帶著走。輕鬆空出雙手吃美食、購物，更是方便。頸掛繩採用親膚舒適絨布內襯、輕量/耐磨/高強度尼龍織帶，雙邊雙滑結設計最長可至45公分，可輕鬆調整至最舒服的長度。

iPhone 11 Pro Max(下）與iPhone 11裝上SNAP! Case後，底部掛飾孔可以接上頸掛繩或是手腕繩。（黃慧雯攝）

二、bitplay多角度腳架與SNAP! Grip藍牙手把

外出旅遊時，拍團體照經常要請人自告奮勇擔任攝影師，要不然就是自拍總是有很大的拍照限制，總讓你覺得煩惱？事實上這時候帶上一組bitplay多角度腳架就能輕鬆解決。

bitplay多角度腳架支援兩段式調節，90°拍攝大範圍，要將手機架設為直拍、橫拍都合適。腳架上還有球型雲台，可360°調整角度，呈現更多拍攝角度！更有水平儀可協助調整水平。伸縮手機夾上有兩個腳架孔，搭配手機或者相機都可行！運用上十分穩固。如果是以iPhone 11 Pro Max加上SNAP! Case，再接上HD外接鏡頭，都能平穩的架設在腳架上，輕鬆拍攝團體照或是個人照！

bitplay多角度腳架盒內配件。（黃慧雯攝）

手機裝上SNAP! Case再加上外接鏡頭，仍可安穩架設在bitplay多角度腳架上。（黃慧雯攝）

如果擔心團體照容易錯過拍照的倒數快門的話，搭配SNAP! Grip藍牙快門手把（可相容於寬度 58mm-85mm、厚度 12.5 mm 內的智慧型手機，採用 BT4.1省電藍牙模組，以一天連線一小時，按壓200次快門為例，一顆CR2032電池約可使用半年），就能一手掌握拍照時機。一般適用情況下，SNAP! Grip藍牙快門手把能讓你拿起手機更像拿單眼相機，更穩定！藍牙手把下方也有腳架孔，可架設在bitplay多角度腳架腳架上，再搭配可拆卸的藍牙手把上方遙控按鈕，在大家準備好的時候按下快門（遙控距離10米）！

SNAP! Grip藍牙快門手把盒內配件與iPhone 11 Pro Max。（黃慧雯攝）

iPhone 11裝上SNAP! Case，以及透過手機固定夾裝上SNAP! Grip藍牙快門手把的樣子。（黃慧雯攝）

手機裝上SNAP! Grip藍牙快門手把後可輕鬆架設在腳架上(腳架水平未調，請見諒）。（黃慧雯攝）

當然，若還要放大攝影樂趣，裝上SNAP! Case的iPhone 11系列手機都可外接bitplay所推出的外接鏡頭。以SNAP! for iPhone 11系列為例，iPhone 11 Pro Max的手機殼在廣角、長焦鏡頭位置都可外接鏡頭（超廣角鏡頭位置沒有螺旋，不可外接鏡頭）；iPhone 11的話，則是在廣角鏡頭位置可外接鏡頭，同樣在超廣角鏡頭位置不可外接鏡頭。以下是實拍例子。

iPhone 11 Pro Max(左）與iPhone 11裝上SNAP! Case後，都可外接bitplay外接鏡頭（圖為HD高階廣角鏡頭）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro廣角（左上）、長焦鏡頭（右上）實拍，對比外接bitplay HD高階廣角鏡頭（左下與右下）的視野對比。（黃慧雯攝影）

iPhone 11 Pro超廣角鏡頭（左）對比廣角鏡頭外接bitplay HD高階廣角鏡頭（右）的視野對比。（黃慧雯攝影）

iPhone 11 廣角鏡頭（左）與廣角鏡頭外接bitplay HD高階廣角鏡頭（右）後的視野對比。（黃慧雯攝影）

iPhone 11 超廣角鏡頭（左）對比廣角鏡頭外接bitplay HD高階廣角鏡頭（右）的視野對比。（黃慧雯攝影）

以視野範圍來看，原本iPhone 11手機上的廣角鏡頭＋bitplay HD高階廣角鏡頭後的視野，雖沒有比手機上的超廣角鏡頭更寬，但是在邊緣變形的表現上，外接鏡頭的表現更佳。要留意的是，iPhone 11 Pro長焦鏡頭外接HD高階廣角鏡頭的時候，光圈會變得過大，拍攝時需要留意調整。

體驗心得

bitplay為iPhone系列推出的周邊向來都十分完整，可說是攝影愛好者絕對愛不釋手的設計。體驗過程中略感可惜的就是iPhone 11系列的SNAP! Case必需要外接手機固定夾，才能接上SNAP! Grip藍牙快門手把，不像是iPhone XS以及iPhone XR可以直接換用，體驗上略有折扣。而SNAP! Case的實體快門鍵按壓深度也比預期要長，需要時間適應。多角度腳架則是十分穩固，有水平儀的設計出人意表且相當貼心，絕對是外出拍攝的好夥伴！

(中時電子報)