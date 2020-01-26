新年到，家家戶戶都開始布置家中，要更有年味，而鄉里的民意代表也常發放春聯，要與民眾互動；而就有網友抱怨，韓國瑜的春聯超級搶手，只要有人發放肯定被秒殺，他一張都搶不到。

網友表示，每次要去民代的辦事處拿春聯時，都搶不到韓國瑜的春聯，直呼只要春聯上有「韓國瑜」三個字就超級搶手，讓他想要都拿不到。

文章發出後引來其他韓粉共鳴，直呼里長那邊供應的韓國瑜春聯數量太少，每次到辦公室都只能拿其他人的春聯，最想要的韓國瑜春聯都拿不到，非常可惜！

(中時電子報)