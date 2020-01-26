春聯上有「這三個字」就會被秒殺 網抱怨：都搶不到 09:102020/01/26 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友抱怨拿不到韓國瑜的春聯。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新年到，家家戶戶都開始布置家中，要更有年味，而鄉里的民意代表也常發放春聯，要與民眾互動；而就有網友抱怨，韓國瑜的春聯超級搶手，只要有人發放肯定被秒殺，他一張都搶不到。 網友表示，每次要去民代的辦事處拿春聯時，都搶不到韓國瑜的春聯，直呼只要春聯上有「韓國瑜」三個字就超級搶手，讓他想要都拿不到。 文章發出後引來其他韓粉共鳴，直呼里長那邊供應的韓國瑜春聯數量太少，每次到辦公室都只能拿其他人的春聯，最想要的韓國瑜春聯都拿不到，非常可惜！ (中時電子報) #韓國瑜 #春聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 華僑淚挺韓國瑜：請台灣人民放下血淋淋的屠刀！ 08:032020/01/20 政治 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 09:592020/01/20 政治 罷韓成不成？風水師抽牌曝成功機率 10:042020/01/20 政治 不要再搞罷韓？ 蔡英文說話了 23:502020/01/20 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102020/01/22 時論廣場 影／韓國瑜發紅包 韓粉凌晨排隊搶頭香 10:042020/01/22 政治 韓流退燒？看看去年...韓國瑜紅包夯爆！ 10:002020/01/23 政治 韓國瑜持續這動作 網驚：真能躲過罷免？ 19:002020/01/23 政治 自己的春聯自己 警察志工聯誼揪團揮毫自製春聯 11:492020/01/23 生活 罷韓成功機率？來看命理、風水師大預言 09:012020/01/24 政治 政治熱門新聞 武漢肺炎確診第四例 台灣50多歲女性13天歐亞行程曝光 - 政治 破壞韓國瑜春聯超沒公德心 童言童語神反擊：會衰！ - 政治 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 - 政治 蔡英文柯文哲都沒戴口罩 柯以醫生角度這樣看 - 政治 參選國民黨主席？這些人都表態了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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