國民黨主席補選將於3月7日舉行，傳出基層力拱高雄市副市長李四川競逐黨魁，可望成為黨內另一股「最大公約數」。對此，資深媒體人韋安則認為，這件事還是展現國民黨的內鬥「本領」，挺李就是想打韓卡朱。

近日傳出新北基層與部分黨內青壯派立委，積極勸進李四川出馬角逐黨魁補選，由於李四川和前總統馬英九、朱立倫、周錫瑋、前立法院長王金平及高雄市長韓國瑜等都交好，可望成為黨內「最大公約數」，被視為「最強黑馬」。李四川22日則回應，「拿鐵鎚的不懂政治，也不知道這件事，好好過年吧！」間接透露不意願參選黨主席。

對此，韋安在臉書指出，這件事還是展現國民黨的內鬥「本領」，挺李就是想打韓卡朱。首先，他認為，拆掉韓的市政「鐵三角」韓、葉、李體制，讓「罷韓」容易通過。二、讓外界以為李四川是韓的「代理人」，以為韓要奪當權，為他在黨內四面樹敵，堵住韓的生路。三、也想因此阻斷朱立倫，回鍋黨主席之路。

他直言，國民黨人還是改不了內鬥的本質，只是空喊「改造」。

(中時電子報)