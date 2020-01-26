2020年是農曆庚子年，庚金生子水，主財旺，表示今年守規矩謀財都能賺錢，當中屬龍的財運不錯，注意一些小細節能更旺，屬蛇的人本就財運好，今年更有升官的機會，通靈大師江嘉葉就詳細分析12生肖的整體運勢讓大家作為參考。

《龍》

吉星：金匱，將星

凶神：白虎

今年白虎臨宮，幸有三合吉星，吉凶參半，遇事雖可逢凶化吉，但也要事事小心，預防不測之災，以及小人暗害而破財，甚至要預防血光之災，白虎星逢之易有小手術或車禍發生，要謹慎預防施恩反受害，不可幫人作保，易有官災訴訟、牢獄之災，最好能到廟裡祭改白虎為吉，幸喜有金匱、將星臨身，權高祿重，任職者可獲提拔，自行營業者，財運亨通，營運順利，但絕不可投機取巧做不法事業，易被看破出事。

★吉祥物：屬龍的人財運旺盛，不須勞碌工作即能有錢才入袋，但身邊易有小人作祟，從中阻擋財運之路，可在客廳西北方向放置仙人掌，可化煞、防小人，在東南方擺放萬年青，能旺財運，另可戴守護神護佑，如觀世音菩薩、王母娘娘等或招財祈福天珠。

《蛇》

吉星：龍德，紫微，地解

凶神：暴敗，天厄

今年紫微吉星拱照，諸事亨通，事事順利，財源廣進，又有龍德臨宮，只要不走邪路，任何事都可逢凶化吉，財氣很旺，家人都能圓神光彩，家中生百福，外出也能吉祥，滿天星斗照射，無處不光明，喜慶盈門，有升官機會，事業興隆，雖有天厄星、暴敗星駕臨影響，幸有龍德星、地解星照耀，可去禍生祥，吉人天相化解凶煞。

★吉祥物：屬蛇的人金錢運其實不錯的，可惜不懂得把握機會，猶豫不決，虎頭蛇尾，因此總是錯過賺錢機會，可在窗台前養一些「銅錢草」，幫助提升財運，同時也能讓個人分析能力更強，做事果斷，可配戴守護神聖像保平安，或黃水晶、招財貔貅項鍊、手鍊亦吉。

(中時電子報)