2020年是農曆庚子年，庚金生子水，主財旺，但肖馬者卻有破大財的危機，今年可說是看似順遂又不理想的一年，而屬羊的人也要小心交友，免得惹橫禍上身，通靈大師就詳細分析12生肖的整體運勢讓大家作為參考。

《馬》

吉星：三合，六合

兇神：欄干，歲破

今年運勢吉中帶凶，凶神歲破臨宮，殺傷力很大，謀事不順遂，很多時候看起來不錯的事情，結果都不如理想，甚至破大財，造成周轉不靈，要謹慎防患小人設計暗害，又有官災，口角是非會產生很多煩惱，又逢欄干凶神，慎防牢獄之災，若平時就有行善捐款可化解凶事，今年一定要安分守己，不貪不義之財，行善助人，點光明燈，可助自己平順過日。

★吉祥物：一般說來，屬馬的財富運勢是不錯的，唯今年慎防破財，雖賺錢的念頭很強，但貪念過度，會在賺錢的道路上有虧損的意外，可在家中擺放「綠蘿」幾盤，可幫助財氣凝聚。多佈施事是行善最好避免破財的方法，能得到廟裡的護身符也是能減少破財機率。

《羊》

吉星：月德，貴人

凶神：死符，小耗

今年運勢，月德、貴人吉星照臨，屬於吉凶參半的流年，月德、貴人星能量強，故一切自有財福入門來，凡事只要安分守己，不貪不搶，心願一定能達成，事業能興隆，財源通達，但流年遇死符星，遮掉吉祥能量，恐有疾病煩憂，又有小耗凶星來臨，須防小人五鬼暗害，防小破財，交友小心，不要替人作保，幸有月德、貴人吉星逢凶化吉，可免生橫禍及破財意外官非之類的禍事，可配戴觀世音菩薩項鍊或求得廟裡護身符，點光明燈護佑身體健康，避免小人。

★吉祥物：屬羊的人對於金錢不太在意，賺錢慾望也不大，因此他們總不太怎麼努力去做事，想要發財較難，可以在家中沙發對面的牆壁右上角擺放一盒「君子蘭」，會帶來不錯的貴人運，在發財的道路上得到幫助。

(中時電子報)