每天上下班及上放學時間，不論是火車或是捷運，總是擠滿人潮，為了搶座位可說是花招百出，甚至大打出手更是時有所聞，日前一名中年大沈與年輕女孩為了一個座位，兩人誰也不讓誰，就在車廂內大打出手，大嬸更是使出一招殺手「濺」，將少女的上衣和胸罩整個扯下來，只見少女赤裸背部整個坦露在外，前胸「車頭燈」差點蹦出見人，場面失控好不尷尬。

據大陸媒報導，武漢地鐵日前發生搶位事件！兩名女子為了搶奪座位，不惜在車廂內扭打辱罵。從視頻中可以看到，穿著牛仔短褲的女孩坐在座位上，但一旁的大嬸狠抓著她的頭髮、衣服不放，嘴裡還不斷吐出咒罵字眼，隨著這場衝突越來越激烈，女孩的內衣肩帶也當場被扯開，赤裸背部整個袒露在外。

事後警方介入處理，兩人互告對先動手，狼狽的少女，上衣和胸罩都被扯開，一對大胸幾乎走光外露。有目擊者指出，事發當時，大媽疑似被年輕女孩的言行惹惱，所以才會憤而在車廂出手教訓，其他乘客見狀趕緊把兩人勸開，無奈沒多久又馬上打成一團。

大嬸輕撥少女胸罩瞬間繃開大胸看光光。（圖取自大陸網站）

(中時電子報)