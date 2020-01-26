美國億萬富翁、避險基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，在瘋狂的貨幣政策推動下，如今的美股讓人想起了1999年牛市的後期，那時牛市經歷了一次巨大的漲幅，但最終以網路泡沫破裂告終。

外媒報導，美國傳奇對沖基金經理瓊斯近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，他對於美國的經濟和貨幣政策感到震驚，「我們再次處在歷史上最瘋狂的貨幣和財政結構中，不禁讓人回想起1999年代，現在的各項數據與當時幾乎雷同」。

不過，被問及是否應盡快拋售股票，避免重蹈1999年的金融危機時？瓊斯表示沒必要：「因為火車還有一段很長的路要行駛。」

此外，全球近日陸續傳出武漢肺炎疫情，瓊斯警告，導致當前牛市脫軌的新曲球（Curveball）可能是冠狀病毒的爆發。

美股在網路泡沫破裂之前的2000年觸頂，那斯達克指數在2000年初接近5000點，然後暴跌幾千點，壓垮了一大批投資者。

(中時電子報)