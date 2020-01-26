瀧川克莉絲汀相當喜歡小動物。(取自瀧川克莉絲汀ig)

42歲日本知名主播瀧川克莉絲汀(瀧川克莉絲汀)是日本、法國混血兒，外型高挑美艷，又被譽為最美申奧大使。她去年8月與日本前首相小泉純一郎次子小泉進次郎奉子成婚，今年1月17號平安產下一子，正當小泉一家人沉浸在新生兒出生的喜悅時，網上就突然瘋傳一張瀧川克莉絲汀臨盆前的素顏照，令日網友震驚化妝與打光的厲害！

混血美女主播瀧川克莉絲汀近日一張臨盆前脫下口罩的素顏照瘋傳網路，其眼袋明顯、皮膚下垂的素顏狀況，引爆日網友熱烈討論，「我的女友上了年紀也會變成這樣嗎」、「我以為是安倍晉三」、「完全就是大叔」、「劣化成這樣了嗎」、「時間真殘酷」、「這是外國人特有的」。

瀧川克莉絲汀2013年以流利英語、法語擔任東京申辦2020年夏季奧運的申辦大使，傑出又精采的演說被認為東京申奧成功的的重要功臣，她更因此被譽為「最美申奧大使」。

(中時電子報)