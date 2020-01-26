電視廣告中，回娘家的女婿和老丈人乾坐在沙發上，氣氛尷尬，身旁只有電視機的聲音，兩人一句話都擠不出來.…過年溫馨團圓的背後，更多的是親情壓力和令人不知所措的情形。廣大男性們，你該怎麼辦？

除夕回夫家，初一走春訪親戚，初二又得回娘家，家住得遠的，三五天回不了住處，不熟悉的一家人，理想中的過年該是什麼呢？

如果在婆家

「媳婦應該幫忙婆婆作年夜飯」的傳統習俗，框架了男女雙方在過年期間「應該」要作什麼事，這就是婆媳問題的來源。律師呂秋遠指出，婆媳問題中兒子／丈夫應該要更主動，「不是說幫妻子或媽媽，或是直接跟妻子說聽話就好，意見那麼多幹嘛，這樣絕對引起糾紛。」

情境一：母親唸媳婦不幫忙作年夜飯

身為兒子的你，應該跟母親說：「她最近一直在處理我的事情，比較累，而且她一直想幫忙，是我要她多休息啦！妳就別氣了。」呂秋遠指出，這段對話有兩個重點，一個是你媳婦累是在忙兒子的事，二是她是想幫忙的，但兒子要她休息，「母親會覺得媳婦很愛兒子，而且媳婦想幫但兒子阻擋，母親會捨得罵兒子嗎？應該不會。」

情境二：妻子和父母沒話題聊，各作各的事很尷尬該怎麼辦？

「有沒有想過，身為兒子和丈夫，為什麼會沒有話跟老婆或父母說？不論是兒子或丈夫都應該主動主導話題，」呂秋遠指出可以是電視節目內容、時事，或是生活雞毛蒜皮的小事，但不論如何男性要開啟話題。

去誰家過年？

情境三：妻子問：「為什麼不能除夕或初一回娘家，非得要初二？為什麼不能在娘家待久一點？」

什麼時候回娘家，這和傳統農業社會有關，呂秋遠建議男方不妨用比較開放包容的態度面對，「可以說：『沒問題，但要看妳爸媽在不在意。如果可以那除夕回去也沒關係，我家這邊我去處理，妳爸媽那邊妳去解決。』」呂秋遠說。

這個情況不是男性可以自己作決定，而是必須跟老婆討論，各自解決自己家族的問題，但如果丈夫本身很反彈、就是認為除夕回婆家，折衷的方式就是各自回各自的家，第二就是今年回娘家，明年回夫家。

呂秋遠也建議，過年不要當過年，把它當成長假、連假來規畫就好，「連假你會規定哪時候回誰家嗎？各自玩各自的，或輪流去誰家都可以，不要壓力這麼大。但不管如何，雙方家裡的事情和顧慮要各自解決，」呂秋遠說。

也切記不要講另一半的壞話，例如男方跟母親說：「她就是想除夕回去，她一直吵我也沒辦法阿！」這時母親一定會覺得媳婦不懂事，這樣婆媳問題就產生了。當把責任都推給另一伴時，情況就會很慘，各自處理好各自的問題是最好的方式。

如果在娘家

把戰場移到初二的娘家。回到娘家，男性面對不是太熟的女方親戚、跟岳父、岳母獨處，往往不知怎麼辦，尷尬就此產生。呂秋遠說得傳神：「到誰的陣地，對方就要想辦法幫你忙，不能像傘兵一樣丟下去後自生自滅。」

親戚不斷勸酒、灌酒，就要找老婆求救當擋箭牌。（照片來源：pixabay）

情境四：親戚不斷勸酒、灌酒

想喝就喝，不想喝就直接拒絕，例如「我肝不好、肝硬化，真的沒辦法喝，歹勢啦！」這時長輩如果還是硬要你喝，就要找老婆求救當擋箭牌，「如果她放任長輩為難你、沒跳出來救援，這就是妻子的題。」

情境五：和岳父獨處不自在？

這應該是妻子要想辦法，「不是每個人都妙語如珠、話題很多，很多男性口才不好、不擅社交，硬聊反而會造成壓力。總歸一句，另一伴要支援、主動提出話題。」

情境六：喊錯親戚名字

三叔公喊成二叔公，這時候氣氛一定尷尬，老婆就應該跳出來說：「最近他比較累，記不清楚忘了，請叔公不要見怪。」彼此要幫忙補位，過年不會出現尷尬甚至是失和的情形。

請向配偶求救

向配偶求救是度過人情壓力最好的方式。婚姻家庭治療師福爾曼（Marni Feuerman）建議，不要自己承擔親戚的人情壓力，應該適時跟配偶說出自己的焦慮和不安，由配偶擔任潤滑劑的角色來解決問題。

性學教授福爾布萊特（Dr. Yvonne Fulbright ）也說，夫妻雙方應該站在同一陣線上，「另一半碰到的問題，就是夫妻的問題，誰也不能逃避。」因此如果男性覺得受到攻擊或壓迫，就應該向妻子示警或求救。

善用乾坤大挪移

呂秋遠認為最麻煩的問題就是「什麼時候生小孩？什麼時候生第二胎啊？」這類較個人的問題時，化解的方式就是「乾坤大挪移」，以上述問題為例，就可以反問對方：「你女兒什麼時候要生啊？」、「你兒子什麼時候結婚啊？」如果沒兒女，也可以問：「退休金夠嗎？最近砍得很兇誒。」來轉移話題。

如果對方問你「我是在問你，怎麼變你在問我？」，可以回「當然啊，我們要先關心長輩的生活啊！」

尷尬就尷尬吧，壓力別那麼大

尷尬的氛圍可說是一切壓力和煩惱的來源：今天就要碰到岳父、岳母了，不知道該跟他們說什麼，怎麼辦？每次都乾坐在那邊什麼都不用做，讓我覺得渾身不自在。

很多人怕尷尬，不熟、不知道要講什麼阿。「不要怕尷尬！不要勉強自己，」呂秋遠說尷尬、壓力都會讓彼此討厭回對方的家，因為害怕承認自己會尷尬，害怕在這樣的氛圍中你會得罪別人、讓自己格格不入。

以岳父、岳母無話可說為例。第一，造成這種情形的不是自己而是配偶；第二，遇到這樣的情況就順其自然，不需要迎合討好別人，你要在乎的是自己的感受。

呂秋遠認為，過年遇到尷尬的情形其實不用緊張，因為越緊張壓力越大，越容易產生不必要的糾紛和問題。(照片來源：pixabay）

心理學家克拉克(Alicia Clark)也認為應該以自己的感受優先，因為造成壓力大、尷尬都來自無止盡想取悅對方的心態，這樣就會忽略自己的感受，在處理壓力時相當不利，甚至會引起衝突。

所以尷尬不要有壓力，要想「我就是不熟、不善交際，這就是我的個性，這不是我的問題，為什麼要拿別人的問題砸自己的腳呢？」呂秋遠說。

不用把過年想得那麼美好

史丹佛大學教職員協助中心（Faculty and Staff Help Center）助理教授佛斯頓（Mary Foston）發現，隨著假期到來，人們的期望會不停攀升，幻想著「這個長假應該要有什麼面貌」，包括氣氛和樂融融、家人團聚的時刻、每件事情都是完美的，但期望和現實有落差時，就會出現壓力和焦慮；哈芬頓郵報專欄作家克拉伯（Erris Langer Klapper）也指出，許多人會把假期理想化，想著誰會來團聚、女婿／媳婦會幫忙作家事，如果沒達到期望就會不滿或感到壓力，但只要降低期望，情緒就不會這麼低落。

過年面對不熟的親戚也是如此。不要想著過年一定是氣氛融洽、自己一定要當交際花，能否融入對方家庭全看緣分，雖然結婚是一家人，但畢竟原本是不熟悉的人，「跟每天相處的同事都不一定能融洽了，想跟每年只見一兩次的女方親屬融洽？這很難。」無法融入就看電視、到處晃晃，碰到長輩打聲招呼、點個頭也是愉快的一天，不用強求自己一定要很會交際。

俗話說「離婚總在長假後」，過年是考驗感情和生活習慣的連假，想在連假讓雙方相處融洽不容易，但可能會因為多了相處的時間發現對方的種種壞習慣，「不要把過年當作是修補關係的時刻，平常沒修補過年就不要補了。合則來不合則去，不要老是想說要相處融洽。」呂秋遠說。

所以不要勉強彼此，能相處融洽就相處，不熟、尷尬也不要勉強自己去迎合對方，不然每次想到過年就累、就煩，放過自己吧！

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(中時電子報)