年近60歲的婦人，平日最大嗜好就是盯著電視購物頻道，只要看到喜歡或好奇的東西，就會衝動下訂；可是往往產品送來後，沒多久又覺得沒意思，於是趁著產品鑑賞期間內要求退貨。由於次數太過頻繁，商家不堪其擾，拒絕再賣給婦人產品。

「婦人不僅有衝動控制障礙，還是『自戀性人格』！」精神科醫師楊聰財說，這類型的人往往覺得自己應該被呵護、被寵愛，別人必須尊重她的意見，「我想要，你就要給我送過來，我不想要，你就要搬走，」不能體察賣家的苦衷。

衝動購物和腦波沒有關係，反而是依核和腦島在運作。（圖片來源：pixabay）

衝動購物──內心惡魔與天使的交戰

不少人都聽過「購物狂」這個名詞，而且常用「腦波弱」形容一個人很容易衝動購物；以往購物狂常發生在實體消費，隨著消費形式轉變，電視、網路購物、甚至信用卡、線上支付興起後，臨床上有購物困擾的人也跟著增加，造成卡債、家庭破裂、人際關係出問題等。

不過，目前「衝動購物症」還沒有被正式列為一項疾病，只有所謂的「衝動控制障礙」，像是拔毛癖、賭博狂、偷竊癖等，楊聰財說，「而且衝動購物和腦波一點關係也沒有，其實是大腦中的依核、腦島和前額葉皮質在運作。」

●依核──內心的小惡魔

「依核」負責產生愉悅感，偵測對一件事物的渴望程度，就像內心的小惡魔，當看到一樣東西時，不斷告訴你這件商品很棒、很好看、擁有它會讓你有面子、有自信；許多包裝和設計，如裝潢、氣味、音樂、商品擺設等，都能刺激依核處於興奮狀態，讓人誤以為非常渴望眼前看到的商品，提高消費購物的可能性。

●腦島──內心的小天使

不過，「腦島」同時也會發出訊號，提醒你可能會破財、不要消費、產生嫌惡的感覺。商業行銷就是要設法安撫腦島，讓腦島安心，例如「下殺一折起」、「跳樓大拍賣」、「限時超低價」等，讓腦島被安撫的服服貼貼。

●前額葉皮質──最終判斷、下決定

前額葉皮質則會下最後指令，當依核很興奮、腦島很安靜，就好比內心的小惡魔不斷慫恿、引誘你消費，小天使也告訴你買了沒關係，「惡魔處處得勝，當然就棄械投降、下手買了，」衝動購物的人尤其容易掉入這樣的陷阱，楊聰財說。

平常練習腹式呼吸，可以幫助緩和購物的衝動。（圖片來源：pixabay）

不同類型的購物狂

不過，臨床心理師張純吉表示，臨床上購物狂其實有很多不同類型，處理方法也不盡相同；當親朋好友出現非理性購物行為時，要先評估是屬於哪種類型，再根據不同的原因給予協助，有時候可能需要專業的精神藥物與心理治療介入。以下是常見的幾種類型。

一、衝動購物、想完整擁有

是最常見的型態，因為理性思考能力較差，容易被誘惑、受行銷手法影響，買下許多不必要的東西。也有人可能根本用不到這麼多東西、卻全部買下，例如同款不同顏色的手機都買下來，覺得好像擁有很多東西，張純吉說。

楊聰財建議，對付這種情形，個人可以從認知行為協談/諮商/治療下手，以下5大招有助擺脫衝動購物。

1.下定決心要改：建立減少過度消費的前提是，必須先下定決心要改變。

2.建立30天原則：腦科學研究顯示，一般人起心動念，往往在一星期內因衝動而下決定。楊聰財建議，如果想買一樣東西，可以先拍照、貼在房間內，每天盯著它，問自己「真的要它嗎？」或者採用SWOT分析，思考買了它會有什麼好處、缺點、帶來什麼機會或威脅等。

若是網路購物，也可以先放入購物車，不要買上就下訂，過幾天再回來看，若是不理性的衝動，通常購買慾就會下降；即使標榜「限時特價」，也要冷靜思考，過去是否因為衝動買下不必要的東西。

3.養成購買計畫的習慣：計畫食、衣、住、行、育、樂等各項消費，列出清單；購物時，只針對清單上的東西採買。

4.不要申請信用卡：楊聰財認為，重度失控的人尤其不適合使用信用卡，雖然能立即滿足購物慾望，事後收到帳單卻往往陷入懊悔，彷彿無底洞。最好隨身攜帶現金，每天放在荷包的現金是控制好的數量，用完就不會再買。

5.腹式呼吸，緩和衝動：研究顯示，衝動購物的人其實身體也會發出訊號，看到想擁有的東西時，自律神經會呈現交感過盛，出現心跳快、血壓高、坐立難安、甚至手心出汗等現象，非得出手買下來，衝動、焦慮不安的感覺才會下降。

建議平時訓練腹式呼吸，衝動當下如果有生理反應，先找地方坐下或躺著，閉上眼睛，全身放鬆，練習從鼻子慢慢吸氣、嘴巴慢慢吐氣，至少做20下，讓生理反應穩定下來，由理性大腦駕馭，而不是讓感性大腦、情緒系統主導。

二、雙相情緒障礙症（俗稱躁鬱症）

躁鬱症是明確的精神疾病，有些人發作時會亂買東西，之後再分送給親朋好友、甚至陌生人。因為這類病患發作時情緒會很高亢、話多、活動量大、誇大妄想，甚至覺得自己能力很強、很富有等，這時候很容易就衝動購物，但通常病人沒有病識感，買完後不會後悔，需要透過藥物、甚至住院治療。

三、強迫症

有些強迫症的病人會用購物的症狀來表現，無法控制自己的購買行為，如果不做這件事，會感到很焦慮、不開心；但若是強迫症導致的衝動購物，必須有強大的經濟能力作後盾，否則就會轉換成另一種症狀表現。這類型的人有時藥物治療的效果不顯著，需搭配心理治療。

有時衝動購物就樣網路成癮，是為了逃避現實。（圖片來源：pixabay）

四、逃避現實

類似上癮的概念，這類型的人往往因為沒有其他的快樂或成就感來源，必須不斷購物，使腦內產生多巴胺，使自己感到興奮、開心；好比網路成癮者，會一直玩線上遊戲，來逃避現實壓力。

但張純吉提醒，如果只是一味禁止他這個成癮行為，卻沒有解決根本問題，成癮者可能只會尋求其他事物、繼續逃避現實，變成另一種成癮行為。比較好的方法應該是找出其他能夠使他快樂、有成就感的正當行為。

五、社會比較

通常與缺乏自信或同儕比較心態有關，「朋友有，我也要有」。例如某項新產品推出，當周遭朋友有，自己也會跟著想要擁有，來獲得同儕認同。這類型的人不見得會買很多，但如果經濟能力不寬裕，會造成自己或家人的困擾。

六、報復心態

例如先生出軌，妻子不想或無法離婚，於是拚命消費、購物、花先生的錢，希望讓伴侶有心痛的感覺，這種類型的解決之道應是先處理親密關係。

購物越來越方便，讓有衝動購物困擾的人越來越多。（圖片來源：pixabay）

好發族群

楊聰財表示，從性別、年齡來看，女性和青春期的族群比較容易衝動購物；但也有部分經濟能力較佳的退休族可能成為購物狂。張純吉也表示，電視購物頻道通常鎖定中高齡，容易在不知不覺中掉入衝動購物的陷阱。

●女性

一般來說，女性比較容易衝動購物，楊聰財說。研究顯示，女性最喜歡買保養品、衣服、鞋子等，但不使用率高達7成~8成，家中常堆滿買了卻從沒使用過的東西。

楊聰財認為，原因可能和女生的購物習慣有關。男性比較會設定好目標，買到想買的衣服就離開，整個過程可能只用了10分鐘、花了500元。

女性比較會進到商場後慢慢逛，到達原本預定的那間店，可能就用了3個小時，逛其他間店的同時也買了不少東西，花的錢遠超過最初要買的東西的價錢。

●青春期

依核、腦島與大腦的情緒系統（邊緣系統）連結，容易受情緒系統干擾，前額葉皮質則屬於理性大腦。由於青春期這段期間，情緒系統很強勢、前額葉大腦相對弱勢，導致很容易就衝動購物。

●財力有餘裕的退休族

理論上來說，年紀越大，購物思維和考慮的事物越多，而且退休後，賺錢、收入能力下降，加上並非人人都有退休俸，購物能力、衝動購物的人自然相對減少。

不過，楊聰財特別提出，民國40年到60年間、戰後潮出生的族群，經歷過台灣經濟起飛的年代，經濟能力較佳，相對購物能力較強。而且隨著年紀增加，理性大腦的功能下降、欠缺進一步思考，也很可能出現衝動購物。

尤其電視購物往往鎖定中高齡族群，加上方便的貨到付款，老人家很容易就掉入陷阱。張純吉建議，家中長輩如果衝動想買電視購物的產品，子女可以請他們先抄下產品名稱、型號，並告訴他們會在網路比價、幫他們買，通常經過這段時間的沉澱，長輩的衝動已經下降，不會再想買這件商品。

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(中時電子報)